Pelo menos 12 pessoas foram detidas este domingo em Moscovo por participarem em protestos não autorizados contra o bloqueio da Internet e do Telegram, informaram os meios de comunicação locais citados pela agência de notícias espanhola EFE.

Segundo a EFE, que recorre a dados do portal OVD-Info, especializado no acompanhamento de detenções, os protestos aconteceram na Praça Bolotnaya, outrora palco das maiores manifestações antigovernamentais da Rússia.

Entre os detidos encontra-se o defensor dos direitos humanos e escritor Alexandr Podrabinek, de 72 anos.

Podrabinek foi levado para a esquadra por tirar fotos durante o protesto, escreveu a EFE.

O OVD-Info indicou ainda que há pelo menos dois detidos em São Petersburgo.

Houve ainda detenções em cidade como Novosibirsk e Vorónezh.

Em Vorónezh, a polícia deteve um ativista que protagonizou um protesto solitário com uma faixa onde se podia ler “basta de bloqueios e de censura”.

Anteriormente, as autoridades recusaram a realização de protestos contra os bloqueios da Internet em mais de trinta cidades russas.

Segundo vários meios de comunicação russos, a rede de mensagens Telegram será bloqueada definitivamente em 1 de abril.

O regulador das comunicações russo acusa o Telegram de infringir as leis locais, mas a aplicação vê nessa sanção uma tentativa de censurar a liberdade de expressão entre os russos.