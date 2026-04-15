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Trump partilha imagem de IA com Jesus: "Lunáticos radicais de esquerda podem não gostar disto, mas eu acho que é muito bom"

Este artigo tem mais de 6 meses

Partilha surge na semana em que o Presidente norte-americano publicou, e depois apagou, uma imagem em que surge, ele próprio, enquanto Jesus. Agora, mostra-se ao lado da figura religiosa.

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"Os lunáticos radicais de esquerda podem não gostar disto, mas eu acho que é muito bom", escreveu Trump

"Os lunáticos radicais de esquerda podem não gostar disto, mas eu acho que é muito bom", escreveu Trump

Donald Trump partilhou na sua rede social, a Truth Social, uma imagem criada com Inteligência Artificial que o mostra Jesus a seu lado. “Os lunáticos radicais de esquerda podem não gostar disto, mas eu acho que é muito bom!!!”, escreveu o Presidente norte-americano sobre a imagem de IA que mostra Jesus com um braço à volta dos seus ombros de uma página do X “Irish for Trump”.

A partilha surge na semana em que o Presidente norte-americano publicou, e depois apagou, uma imagem em que surge, ele próprio, como Jesus. A imagem foi publicada sem legenda e nela era possível ver o Presidente dos EUA vestido com vestes brancas e aparentando estar a curar um homem usando a sua mão direita, pousada na testa do enfermo.

A partilha de Trump foi feita na sequência de várias acusações que o chefe de Estado norte-americano tem feito ao Papa Leão Leão XIV. Na sua rede social, Trump acusou o chefe da Igreja Católica de ser “fraco em relação ao crime e péssimo em política externa”.

[Depois de assassinar Carlos Castro, Renato Seabra vai passar 95 dias numa ala psiquiátrica. É lá que diz ter agido como um instrumento de Deus e ser “Jesus Cristo”. “Os ficheiros do caso Carlos Castro”, o novo Podcast Plus do Observador, conta os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Uma série em seis episódios, narrada pela atriz Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Resende. Pode ouvir aqui o segundo episódio, no site do Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir aqui primeiro episódio]

Proponha uma correção, sugira uma pista: mfferreira@observador.pt

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