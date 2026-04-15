Trump partilha imagem de IA com Jesus: "Lunáticos radicais de esquerda podem não gostar disto, mas eu acho que é muito bom"

A partilha surge na semana em que o Presidente norte-americano publicou, e depois apagou, uma imagem em que surge, ele próprio, como Jesus. A imagem foi publicada sem legenda e nela era possível ver o Presidente dos EUA vestido com vestes brancas e aparentando estar a curar um homem usando a sua mão direita, pousada na testa do enfermo.

A partilha de Trump foi feita na sequência de várias acusações que o chefe de Estado norte-americano tem feito ao Papa Leão Leão XIV. Na sua rede social, Trump acusou o chefe da Igreja Católica de ser “fraco em relação ao crime e péssimo em política externa”.