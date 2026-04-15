A escola secundária Ayser Çalık Ortaokulu, localizada em Kahramanmaraş, na Turquia, foi alvo de um ataque armado esta quarta-feira, resultando em nove mortos e 13 feridos, noticiou a CNN, citando o ministro da Administração Interna. Um primeiro balanço das autoridades apontava para quatro mortos e 16 feridos. O atirador, um aluno do 8º ano, acabou por se suicidar no local.

De acordo com o governador da região, Mükerrem Ünlüer, entre as vítimas mortais contam-se vários alunos e um professor. “Estamos a investigar o caso. O agressor chegou [à escola] com cinco armas e sete carregadores e atacou duas salas de aula. O pai dele é um antigo agente da polícia. Pensa-se que ele terá roubado a arma do pai. Suicidou-se no meio da confusão”, disse Ünlüer, citado pelo mesmo canal de televisão.

Este é o segundo ataque em dois dias numa escola turca. Na terça-feira, um jovem, ex-aluno, abriu fogo numa escola secundária no sudeste do país, ferindo pelo menos 16 pessoas antes de se suicidar.

O ministro da Justiça turco anunciou na rede social X que está em vigor uma proibição à transmissão da cobertura sobre o tiroteio, alegando que é necessário para assegurar a “integridade” da investigação. “É de grande importância que as organizações de media exerçam a máxima sensibilidade quanto à confidencialidade da investigação”, sublinhou. Gurlek acrescentou que sete procuradores estão envolvidos na investigação ao tiroteio em Kahramanmaraş.

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Notícia atualizada às 7h05 de 16 de abril com atualização do número de feridos.