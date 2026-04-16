Durante uma oração no Pentágono, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, terá tentado recitar um versículo bíblico que lhe foi transmitido por figuras envolvidas na operação de resgate de dois pilotos norte-americanos retidos no Irão, mas acabou a citar uma passagem do filme Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. O episódio foi inicialmente assinalado pelo blog A Public Witness, dedicado a temas de religião e política, e posteriormente noticiado pela imprensa internacional.

⚡️ Pete Hegseth quoted a fake Bible verse from Pulp Fiction during a Pentagon sermon. pic.twitter.com/JiF8ZHzbiT — War Monitor (@WarMonitors) April 16, 2026

“Eles chamam a isto [oração] ‘César 25:17’, que eu acho que se refere a Ezequiel 25:17”, declarou, referindo-se à suposta passagem bíblica. Depois de pedir aos presentes que o acompanhassem em oração, Hegseth prosseguiu a leitura:

O caminho do aviador abatido é cercado por todos os lados pelas injustiças dos egoístas e pela tirania dos homens maus. Bendito seja aquele que, em nome da camaradagem e do dever, guia os perdidos pelo vale da escuridão, pois ele é verdadeiramente o guardião de seu irmão e o protetor das crianças perdidas. E eu irei vingar-me com grande fúria e ira daqueles que tentarem capturar e destruir o meu irmão, e saberão que Sandy One é o meu indicativo quando derramar a minha vingança sobre vós, e amém.

Embora a frase final remeta para Ezequiel 25:17 — “E executarei sobre eles grande vingança com furiosas repreensões; e saberão que eu sou o Senhor, quando eu exercer sobre eles a minha vingança” —, o texto proferido por Hegseth reproduz, quase palavra por palavra, o monólogo de Jules Winnfield, personagem interpretada por Samuel L. Jackson em Pulp Fiction, pouco antes de matar um homem.

O caminho do homem justo é cercado por todos os lados pelas injustiças dos egoístas e pela tirania dos homens maus. Bem-aventurado aquele que, em nome da caridade e da boa vontade, guia os fracos pelo vale da escuridão, pois ele é verdadeiramente o guardião do seu irmão e o protetor das crianças perdidas. E eu irei vingar-me com grande fúria e ira daqueles que tentarem envenenar e destruir os meus irmãos. E vocês saberão que o meu nome é o Senhor, quando eu exercer a minha vingança sobre vós.