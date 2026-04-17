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O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou esta sexta-feira que a Ucrânia poderá receber caças Gripen suecos assim que for libertado o pacote de ajuda europeia destinado a reforçar as capacidades militares do país.

A declaração foi feita durante a visita do Rei Carlos XVI Gustavo a Kiev, no quadro do reforço da cooperação bilateral em matéria de defesa.

“Temos uma grande cooperação com a Suécia e estamos prontos para expandir a nossa Força Aérea graças ao Gripen”, escreveu Zelensky nas redes sociais.

For the second time since the restoration of our independence, King Carl XVI Gustaf of Sweden has come to Ukraine. A government delegation also accompanied him. I thank His Majesty for his visit and for supporting our people. Sweden is among the five largest donors in terms of… pic.twitter.com/6AcBB65d3I — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 17, 2026

O chefe de Estado ucraniano alertou para riscos no fornecimento de armamento devido à instabilidade internacional provocada pela guerra no Irão, desencadeada por uma ofensiva israelo-americana em 28 de fevereiro.

Zelensky agradeceu o apoio de vários parceiros europeus, incluindo Alemanha, Noruega, Itália e Países Baixos, que visitaram Kiev esta semana para discutir soluções que garantam a continuidade do apoio militar.

O Presidente sublinhou que a Ucrânia não pode permitir que a Rússia beneficie da subida dos preços do petróleo e da instabilidade global.

As conversações centraram-se também no reforço da defesa aérea e no desenvolvimento da indústria de armamento ucraniana.

“A prioridade é a proteção contra mísseis e mísseis balísticos”, explicou Zelensky, considerando que o fortalecimento da indústria militar constitui uma garantia estratégica para a segurança do país a longo prazo.

A União Europeia indicou na quinta-feira que prevê desbloquear o empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia antes do fim de junho.

O objetivo é que primeira tranche seja transferida para a Ucrânia já no segundo trimestre deste ano.

O empréstimo estava bloqueado desde o final de 2025 pelo primeiro-ministro da Hungria, o ultranacionalista Viktor Orbán, que saiu derrotado das eleições legislativas húngaras realizadas no passado domingo.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.