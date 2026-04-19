A PSP deteve um homem que há dois anos mantinha um esquema para burlar interessados em alugar casas na zona de Lisboa. O “burlão dos imóveis” é suspeito de 26 crimes de burla e outros três crimes de falsidade informática e foi detido na última quarta-feira, no Aeroporto Humberto Delgado, quando regressava de uma viagem ao seu país de origem.

O suspeito foi presente a tribunal e ficou em prisão preventiva. A investigação, diz a PSP em comunicado, durava há dois anos e “teve origem em diversas denúncias que apresentavam um padrão comum”.

O homem “recorria a plataformas digitais para publicitar anúncios de arrendamento”. Depois, conseguia levar as vítimas a fazer “pagamentos antecipados, sem que os mesmos correspondessem a qualquer disponibilização efetiva dos imóveis, causando prejuízos patrimoniais relevantes”. A PSP detalha ainda que o esquema era dirigido, em particular, a “cidadãos em situação de especial vulnerabilidade, muitos deles recém-chegados a território nacional”.

No cumprimento de mandados de detenção e de buscas, no âmbito desta investigação, a PSP apreendeu um carro e dois telemóveis, além de vários documentos que o suspeito usava para a prática dos crimes.