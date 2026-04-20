John Ternus vai ser o próximo CEO (presidente executivo) da Apple, sucedendo a Tim Cook, anunciou a empresa de Cupertino. A substituição será efetiva a 1 de setembro. Tim Cook passará a chairman executivo (presidente do conselho de administração).

O nome já era falado há algum tempo como sendo um dos potenciais substitutos de Tim Cook e agora confirma-se como sucessor.

Ternus é vice-presidente de engenharia de hardware e está na Apple desde 2001. Supervisiona as equipas que trabalham em produtos como o iPhone, iPad, Mac e AirPods. Quando chegou à Apple, juntou-se à equipa de design de produto e foi escalando degraus até chegar em 2013 à vice-presidência de engenharia de hardware.

Segundo o perfil na página da Apple, Ternus “foi um líder de destaque na transição em curso do Mac para os Apple silicon”, os processadores próprios desenvolvidos pela Apple. Esta transição ditou a independência da Apple em relação à Intel.

Tim Cook está há 14 anos no cargo e a sua possível substituição está a ser falada desde que em novembro completou 65 anos. Embora não haja um limite estatutário na Apple para a presidência os candidatos começaram a tomar forma. E a escolha recaiu para uma substituto interno. Tim Cook embora chairman ficará com algumas funções executivas, como a ligação aos legisladores em todo o mundo.

A transição, indica a Apple em comunicado, foi aprovada unanimemente no conselho de administração, culminando um processo de sucessão. “Cook continuará a desempenhar a função de CEO durante o verão, trabalhando juntamente com Ternus numa transição suave”.

“John Ternus tem a mente de um engenheiro, a alma de um inovador e o coração para liderar com integridade e com honra”, diz Cook sobre o seu sucessor, ainda lhe dando a característica de visionário. Algo que os analistas dizem que faltou a Cook, em comparação com Steve Jobs. Numa altura em que a Appe comemora o 50.º aniversário, Cook foi apontado como o financeiro, que levou o valor da Apple a um alto inimaginável (4 biliões de dólares de capitalização), mas que lhe terá faltado a visão do fundador.

É por isso que Cook diz que Ternus, que tem 51 anos, “é a pessoa certa para liderar a Apple no futuro”. Ternus trabalhou com Cook mas ainda apanhou Jobs na Apple.

Para o atual cargo de Ternus, responsável pela engenharia de hardware, irá Johny Srouji.

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