Passado e presente do Banco de Portugal (BdP) vão sentar-se no Parlamento para dar explicações sobre o futuro da instituição, mais concretamente o projeto da nova sede prevista para a zona de Entrecampos, em Lisboa, e cujo projeto está envolto em polémica. Os deputados da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP) aprovaram esta quarta-feira as audições do ex-governador do BdP, Mário Centeno, e do atual governador, Álvaro Santos Pereira, que tinham sido pedidas por CDS-PP e Chega.
Uma investigação do Observador, publicada em julho de 2025 em dois trabalhos (ver aqui e aqui), revelou que a obra terá, afinal, um custo superior aos 191,99 milhões de euros originalmente anunciados pelo BdP no negócio com a Fidelidade, podendo chegar, no mínimo, aos 234 milhões de euros. O banco central era então ainda liderado por Mário Centeno, tendo a decisão sobre o negócio sido tomada a escassos meses do fim do seu mandato.
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Foi então revelado também que a opção de Entrecampos tinha sido chumbada em 2022 por razões de segurança e que o projeto acabou mesmo por avançar nesta localização, apesar de os relatórios de due diligence elaborados pelos assessores jurídicos e técnicos terem apontado para a existência de contingências graves e de “alto risco”.
O requerimento do CDS que solicitou com urgência nova audição do ex-governador vinca que a anterior passagem de Centeno pela COFAP não resultou em “respostas satisfatórias que permitissem o esclarecimento cabal dos fundamentos subjacentes à opção adotada” e que não tinha sido disponibilizada a documentação necessária para a análise dos deputados.
Como os documentos, em regime de confidencialidade, só deram entrada em dezembro passado, os centristas alegaram que “mantêm-se, e até se adensam, as dúvidas que subsistiram após a audição realizada no dia 25 de setembro”.
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Efetivamente, Mário Centeno já foi ouvido no Parlamento em setembro de 2025 sobre este tema e assumiu, então, que “o valor final a Deus pertence”. Defendeu também que a opção de Entrecampos que foi excluída em 2022 consistia num projeto diferente do atual.
A revelação de alguns contornos menos claros em torno do projeto da futura sede do BdP levou o Governo a pedir à Inspeção-Geral das Finanças (IGF) a realização de uma auditoria sobre este tema. Também o Tribunal de Contas não excluiu uma possível auditoria, com a presidente do TdC, Filipa Calvão, a clarificar que um procedimento desse tipo está “no âmbito do mandato” da instituição.
Também na reunião desta quarta-feira da COFAP foi aprovada a audição de Álvaro Santos Pereira, com o requerimento do Chega a destacar que era necessário conhecer a posição da atual liderança do BdP sobre esta matéria e que o projeto continua a levantar dúvidas.
O contrato-promessa do negócio entre o BdP e a Fidelidade foi assumido em maio de 2025, no qual se assumiu o valor de 191,99 milhões de euros. Para trás ficavam outras opções de localização, como Avenida de Berna (uma opção que dependia da aquisição de vários terrenos a outras tantas entidades públicas), Restelo (um terreno que era propriedade do Ministério da Defesa Nacional) e Alto dos Moinhos (um terreno adquirido no mandato do ex-governador Carlos Costa por cerca de 40 milhões de euros em março de 2018).
Custo da nova sede de Banco de Portugal? 191,99 milhões de euros não serão, de certeza. Mas nem Deus, nem Centeno sabem o valor final
[Um beijo no primeiro encontro e três viagens em menos de três meses. Ao 85.º dia de relação, o aspirante a modelo matou o cronista social. “Os ficheiros do caso Carlos Castro”, o novo Podcast Plus do Observador, conta os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Uma série em seis episódios, narrada pela atriz Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Resende. Pode ouvir aqui, no site do Observador, o terceiro episódio e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir também aqui o primeiro episódio e aqui o segundo]