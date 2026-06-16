Os donos de uma casa na vila de Lutoryż (cerca de 170 quilómetros de Cracóvia) foram surpreendidos ao encontrar resíduos hospitalares e fetos humanos quando uma empresa fazia obras no seu jardim. Uma denúncia à polícia local a 10 de junho levou ao contacto com a antiga dona da propriedade na Polónia, uma patologista, segundo a Euronews.

A operação contou com cães farejadores e sensores para identificar os restos mortais debaixo da terra do jardim, que foi revirada e peneirada. Magdalena H., de 57 anos, foi na sexta-feira presa preventivamente por três meses. A médica, residente na cidade de Zamość (a cerca de 300 quilómetros de Cracóvia), admitiu que tinha levado e enterrado os fetos e os resíduos clínicos, na sua maioria blocos de parafina e lâminas de microscópio.

Os investigadores têm duas hipóteses sobre as causas do crime: a utilização dos corpos para a realização de experiências científicas ou o intuito de reduzir os custos de lixo hospitalar. Não se sabe, até agora, como a especialista em anatomia patológica teve acesso aos fetos e quando os enterrou, sendo a legislação da Polónia sobre o aborto uma das mais restritivas da Europa — a interrupção voluntária da gravidez é uma prática ilegal.

“É muito provável que a detida tenha utilizado os fetos para realizar experiências”, afirmou o porta-voz da procuradoria de Rzeszów, Krzysztof Ciechanowski, ao mesmo jornal. Até ao momento, a investigação deu conta de cerca de 30 fetos humanos enterrados naquela área. O número exato continua sob a análise do Ministério Público devido ao estado de decomposição dos restos mortais e de alguns corpos estarem desmembrados.

Caso seja condenada, Magdalena pode responder pelos crimes de profanação de cadáver, armazenamento e abandono ilegal de resíduos perigosos — crimes puníveis com pena de prisão de até 12 anos, refere a procuradoria de Rzeszów. O interrogatório que estava marcado com a suspeita foi adiado pelo facto de a médica se ter sentido mal durante as perguntas da polícia, sendo levada para o hospital. Uma nova data ainda não foi divulgada.