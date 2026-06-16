A União Europeia (UE) disponibilizou 200 mil euros em ajuda humanitária para apoiar as comunidades afetadas pelas inundações em quatro províncias de Angola, anunciou a instituição.

O financiamento destina-se a reforçar os esforços da Sociedade da Cruz Vermelha de Angola na prestação de ajuda a mais de 17.500 pessoas nas províncias de Benguela, Cuando e Cubango, Cunene e Luanda, através de assistência pecuniária polivalente, abrigo, água potável, cuidados de saúde e apoio sanitário.

Desde fevereiro de 2026, fortes chuvas provocaram graves inundações em várias províncias do país, deixando um rasto de destruição que começou no Cunene, se alastrou ao Cuando Cubango e se agravou em abril com novas inundações em Benguela e Luanda.

Só nestas duas províncias mais de 51.000 pessoas foram afetadas, enquanto mais de 45 pessoas morreram em todo o país.

Benguela tornou-se o epicentro da crise devido à rotura de um dique do rio Cavaco, a 12 de abril, que provocou 19 mortos, 31 desaparecidos e forçou mais de 9.000 pessoas a abandonar as casas, com extensos danos em habitações, estradas, hospitais, ferrovias e outras infraestruturas críticas.

A catástrofe interrompeu serviços essenciais e obrigou milhares de famílias a abrigos temporários, agravando as necessidades urgentes de alimentos, água potável, cuidados de saúde e proteção das populações afetadas.

As autoridades alertam ainda para o risco crescente de doenças transmitidas pela água e por vetores, como cólera, diarreia, malária e dengue, devido à contaminação de fontes de água e à má drenagem.

O projeto de resposta a emergências decorrerá até ao final do ano e o financiamento faz parte da contribuição global da UE para o Fundo de Emergência de Resposta a Catástrofes (DREF) da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV).