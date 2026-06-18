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A Amnistia Internacional (AI) acusou esta quinta-feira o Irão de ataques na Arábia Saudita e Bahrein em março deste ano que fizeram quatro mortos, doze feridos, e podem ser crimes de guerra.

Nestes dois ataques foram utilizados, provavelmente, drones Shahed, estima a organização.

“As autoridades iranianas mataram e feriram civis no Bahrein e na Arábia Saudita, violando o direito internacional humanitário, e no âmbito de um padrão mais alargado de ataques contra países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG)”, lê-se num comunicado divulgado esta quinta-feira.

Segundo a AI, “o conflito, que teve início após os ataques ilegais dos EUA e de Israel contra o Irão, em 28 de fevereiro de 2026, desencadeou uma série de ataques por parte das autoridades iranianas e de grupos armados aliados na região do Golfo, incluindo ataques a infraestruturas civis em todo o CCG, originando, pelo menos, 28 mortos e centenas de feridos registados até à data”.

A Amnistia Internacional escreveu aos governos do Bahrein e da Arábia Saudita, em março, para pedir mais informações sobre o impacto dos ataques a infraestruturas civis, mas não recebeu resposta. Em 3 de junho de 2026, a Amnistia Internacional escreveu às autoridades iranianas.

Até à data de publicação do relatório, não tinha sido recebida qualquer resposta, segundo a AI.

Em 2 de março de 2026, duas munições, provavelmente drones Shahed, lançados pelas forças iranianas, atingiram o petroleiro MT Stena Imperative enquanto este se encontrava em doca seca no Bahrein.

A análise de 28 fotografias e vídeos das consequências do ataque revela um nível de danos e um padrão de dispersão de fragmentos compatíveis com a utilização de um drone Shahed. Fragmentos da ogiva ficaram também incrustados no convés e nos sistemas mecânicos do navio, segundo a ONG. Um homem morreu e outros dois ficaram gravemente feridos.

O Stena Imperative é um petroleiro civil propriedade da Stena Bulk, uma empresa sueca. De acordo com relatos da comunicação social, as forças iranianas já tinham tentado atacar e apreender o navio, em fevereiro de 2026. No passado, o navio tinha sido contratado pelo Programa de Segurança de Petroleiros da Administração Marítima dos EUA para transportar combustível para as forças armadas norte-americanas.

No entanto, quando foi atingido, 2 de março de 2026, o navio continuava a ser um alvo civil ao abrigo do direito internacional humanitário e, no momento do ataque, não participava em operações militares.

Em 8 de março de 2026, uma munição iraniana atingiu um campo de trabalho em Al-Kharj, na Arábia Saudita. Três homens morreram e, pelo menos, outros dez ficaram feridos, alguns com lesões que lhes alteraram a vida e exigiram meses de hospitalização. Todas as vítimas eram civis que trabalhavam para a empresa de limpeza Al-Twaik, prestando serviços gerais de limpeza e manutenção de terrenos na região.

A AI também falou com testemunhas de ataques ao Aeroporto Internacional de Abu Dhabi, a hotéis no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e a estações de tratamento de água e instalações de gás natural liquefeito no Qatar.

Todas descreveram ondas de drones a sobrevoar a região e a sua interceção pela defesa aérea local; alguns drones conseguiram ultrapassar os sistemas de defesa e atingiram infraestruturas civis, que são essenciais para a prestação de serviços básicos, como a água, ou para as economias da região, como as instalações petrolíferas. Outras infraestruturas civis também foram danificadas devido à queda de detritos de mísseis e drones iranianos intercetados.

Segundo a AI, após o início da guerra, as autoridades dos Estados do Golfo lançaram uma repressão generalizada relacionada com a guerra contra a liberdade de expressão, detendo mais de 1.000 pessoas, nomeadamente por partilharem conteúdos na internet ou expressarem opiniões relacionadas com o conflito e os ataques do Irão ao Golfo.