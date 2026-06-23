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O Irão negou esta terça-feira a realização de uma visita de inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) a instalações nucleares bombardeadas pelos Estados Unidos.

Esmail Baghaei fez o comentário sobre a AIEA durante uma conferência de imprensa em Teerão.

As declarações de Baghaei foram contrárias às do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, que disse que as negociações na Suíça resultaram num acordo para que a AIEA visite instalações nucleares iranianas.

A AIEA tem tido acesso ao território do Irão desde a guerra de 12 dias de Israel contra o Irão em 2025, mas não teve acesso às instalações de enriquecimento bombardeadas pelos Estados Unidos desde fevereiro.

Entretanto, o Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, pediu esta terça-feira aos Estados Unidos para que “cumpram integralmente as obrigações acordadas” no âmbito das negociações realizadas no domingo na Suíça.

O Presidente do Irão disse ainda que as declarações que não estejam em consonância com o texto acordado não contribuem para o progresso das negociações.

Os Estados Unidos e o Irão assinaram na semana passada um memorando de entendimento que pôs fim às hostilidades, desbloqueou o Estreito de Ormuz e abriu um período de 60 dias para negociar um acordo nuclear e o alívio das sanções contra a República Islâmica.