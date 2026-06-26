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As autoridades russas nomeadas por Moscovo na Crimeia declararam esta sexta-feira o estado de emergência na península anexada, após recentes ataques aéreos ucranianos que provocaram uma grave escassez de combustível e de eletricidade.

“O quadro legal do estado de emergência permite a rápida resolução de questões relacionadas com a manutenção do funcionamento de todos os setores essenciais”, afirmou o governador da Crimeia nomeado pela Rússia, Sergeui Aksyonov, numa mensagem divulgada na plataforma Telegram.

Segundo Aksyonov, a medida permitirá mobilizar mais recursos para responder à situação, podendo também servir de base à imposição de restrições adicionais à população local.

Na quinta-feira, o responsável já tinha anunciado a introdução de cortes de eletricidade em toda a península para fazer face à escassez energética causada pelos bombardeamentos ucranianos.

As autoridades locais proibiram igualmente, no domingo, a venda de combustível a particulares, devido à redução das reservas na sequência dos ataques às infraestruturas de abastecimento.

Desde maio, a Ucrânia intensificou a campanha contra as infraestruturas energéticas e logísticas da Crimeia, incluindo ataques a depósitos de combustível e a camiões-cisterna que abastecem a península, procurando dificultar o apoio às forças russas destacadas no território.

Anexada pela Rússia em 2014, na sequência de uma intervenção militar e de um referendo não reconhecido pela Ucrânia nem pela maioria da comunidade internacional, a Crimeia alberga numerosas bases militares russas e constitui um importante centro estratégico no Mar Negro.

A península desempenhou também um papel central no início da invasão russa em grande escala da Ucrânia, lançada em fevereiro de 2022, tendo servido como uma das principais plataformas para a ofensiva terrestre das forças de Moscovo no sul do território ucraniano.