Um acidente com um autocarro na cidade de Lleida, na Catalunha (Espanha), fez, esta quarta-feira, mais de 40 feridos, incluindo quatro em estado considerado crítico, avança o jornal El Periodico. O acidente aconteceu quando o autocarro colidiu com outro veículo e chocou contra um edifício e uma paragem de autocarros, numa zona central da cidade.

Durante esse trajeto, o autocarro atropelou várias pessoas, que ficaram gravemente feridas, segundo o Sistema d’Emergències Mèdiques, o serviço de emergência da Catalunha.

Assim que foi dado o alerta para o acidente, foram mobilizados para o local vários meios da polícia municipal e dos meios de emergência, incluindo um helicóptero e uma equipa de psicólogos.

Os feridos graves foram transportados para o Hospital Arnau de Vilanova, em Lleida.

O presidente do governo regional catalão, Salvador Illa, desejou, na rede social X, uma “rápida recuperação aos feridos” e expressou “apoio às pessoas afetadas e aos familiares”.