Um acidente com um autocarro na cidade de Lleida, na Catalunha (Espanha), fez, esta quarta-feira, mais de 40 feridos, incluindo quatro em estado considerado crítico, avança o jornal El Periodico. O acidente aconteceu quando o autocarro colidiu com outro veículo e chocou contra um edifício e uma paragem de autocarros, numa zona central da cidade.
‼️ Una treintena de heridos, cuatro de ellos críticos, en un accidente con un autocar implicado en la rambla Ferran de Lleida. Vídeo de @Jordieche_Foto
Lo explicamos a https://t.co/tmTWFGAlmH pic.twitter.com/C8QOCqS6wc
— SEGRE (@SEGREcom) July 1, 2026
Durante esse trajeto, o autocarro atropelou várias pessoas, que ficaram gravemente feridas, segundo o Sistema d’Emergències Mèdiques, o serviço de emergência da Catalunha.
Assim que foi dado o alerta para o acidente, foram mobilizados para o local vários meios da polícia municipal e dos meios de emergência, incluindo um helicóptero e uma equipa de psicólogos.
Os feridos graves foram transportados para o Hospital Arnau de Vilanova, em Lleida.
O presidente do governo regional catalão, Salvador Illa, desejou, na rede social X, uma “rápida recuperação aos feridos” e expressou “apoio às pessoas afetadas e aos familiares”.
Acabo de parlar amb l’alcalde @flarrosa per conèixer les darreres informacions sobre l’accident d’un autocar a Lleida.
Desitjo una ràpida recuperació a totes les persones ferides. Tot el suport als afectats i als seus familiars.
El meu agraïment als equips d’emergència que hi…
— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) July 1, 2026