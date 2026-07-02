Uma mulher de 48 anos morreu esta quarta-feira em Oliveira de Azeméis quando atravessava a rua numa passadeira e foi atropelada por um carro ligeiro, disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo o oficial de dia de serviço ao Comando Geral da GNR, o acidente ocorreu às 17h30, na localidade de Cesar, em Oliveira de Azeméis e deixou uma vítima mortal.

“A vítima mortal foi uma mulher de 48 anos que atravessava a rua numa passadeira”, afirmou a fonte da GNR.

Segundo o mesmo oficial, o condutor do veículo ligeiro que a atropelou aquela mulher não conduzia em excesso de velocidade, mas acidentalmente terá acelerado em vez de travar, explicou.