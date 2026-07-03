Jornalista mexicana sequestrada em casa com a família encontrada morta. Oito detidos, incluindo quatro polícias

As autoridades mexicanas confirmaram, esta sexta-feira, que os restos mortais encontrados a 27 de junho numa propriedade rural são da jornalista Roxana Berenice Guzmán Rodríguez, que estava desaparecida desde o dia 2 de junho. Há um mês, dois homens armados e de cara tapada invadiram a casa em que a mulher vivia com a sua família na cidade de Nanchital, no sul do estado de Veracruz, no México, e a sequestraram. Um vídeo publicado no X mostra o momento em que a dupla parte vidros da porta de entrada da residência, para onde entraram com metralhadoras, enquanto um homem pede para que tenham calma, porque havia ali também um bebé.

???? La periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue presuntamente sacada por la fuerza de su domicilio en Nanchital, Veracruz. Es reportada como desaparecida y se desconoce su paradero.#Veracruz https://t.co/7xkj3gEr4H — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 2, 2026

Numa publicação no Facebook, a Procuradoria-Geral do Estado revelou ter executado oito mandados de detenção contra suspeitos da prática do crime de homicídio qualificado pela morte da profissional de comunicação. Foram detidos Javier Iván “N”, vulgo “Delta 1”; José del Carmen “N”, vulgo “Delta 7” e Luis Arturo “N”, vulgo “Delta 11” ou “El Pelón”, pelo sequestro e Karen Monserrat “N”, vulgo “La Hiena”, como cúmplice do homicídio. José Del Carmen Cadena Escayola, detido por agentes da marinha e da polícia mexicana, indicou o sítio onde o corpo foi enterrado, numa quinta na cidade de Moloacán, a cerca de 20 quilómetros de Nanchital.