A Comissão Europeia assinou esta quinta-feira um contrato-quadro de aquisição conjunta com a farmacêutica Moderna de até 24 milhões de doses da vacina de ARNm contra o VSR (Vírus Sincicial Respiratório), sem número mínimo de doses a adquirir.

A vacina mRESVIA protege contra doenças pulmonares, como a bronquite e a pneumonia, causadas pelo VSR em adultos. O contrato terá uma duração de até quatro anos.

O VSR é um vírus respiratório comum que provoca sintomas ligeiros, semelhantes aos de uma constipação.

Embora a maioria das pessoas recupere geralmente ao fim de cerca de uma semana sem necessitar de tratamento médico, o VSR pode causar doença grave e morte em grupos mais vulneráveis, como os idosos, levando à hospitalização, na Europa, de mais de 156 mil adultos por ano.

Pelo menos 39 países assinaram o Acordo de Aquisição Conjunta, um mecanismo a nível da UE para adquirir conjuntamente vacinas numa base voluntária e flexível.

Este mecanismo contribui para a preparação da UE face a crises de saúde pública ou pandemias.