A Polícia Judiciária (PJ) deteve nos Açores um homem “fortemente indiciado” pelos crimes de violação, violência doméstica e violação de domicílio contra a ex-namorada, por alegadamente não aceitar o fim da relação, foi anunciado este sábado.

Segundo o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, os alegados crimes terão ocorrido na noite de quarta para quinta-feira, “numa das ilhas do denominado Triângulo [Faial, Pico e São Jorge]” e foram de imediato comunicados à Polícia de Segurança Pública (PSP), que encaminhou a ocorrência para a Polícia Judiciária.

A PJ explica, em comunicado de imprensa, que o suspeito, de 27 anos, “não aceitou o termo da relação amorosa, persistindo em contactos e em tentativas de encontro com a vítima”, sendo que a situação se agravou após saber que a ex-namorada, de 18 anos, “iniciara, recentemente, um novo relacionamento”.

Perante “mais uma recusa de encontro, o suspeito deslocou-se, na noite de 8 para 9 de julho, à residência da vítima, onde, após introdução ilegítima na habitação, a constrangeu, mediante violência, à prática de atos sexuais de relevo, suscetíveis de integrar o crime de violação”, acrescenta a PJ.

Na mesma madrugada, foram desencadeadas as diligências de investigação que culminaram na detenção do suspeito, fora de flagrante delito.

A PJ revela ainda que o detido será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, tendo em vista a aplicação das adequadas medidas de coação.

A Polícia Judiciária vai prosseguir a investigação no âmbito de inquérito titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Comarca dos Açores.