Dorian Puka, um cidadão albanês de 29 anos que já foi preso e deportado duas vezes do Reino Unido, tendo regressado clandestinamente ao país, recorreu aos tribunais para evitar uma terceira ordem de expulsão. Apesar do seu cadastro, o homem condenado por vários assaltos tem vindo a exibir nas redes sociais um estilo de vida luxuoso, ostentando carros que ultrapassam os 200 mil euros, relógios de luxo e grandes quantias de dinheiro. Recentemente, publicou no Instagram um vídeo em que surge sentado numa poltrona a alimentar os seus cães com maços de notas, avançou o The Telegraph.

Apesar de já ter sido deportado duas vezes, Puka permanece no Reino Unido há mais de três anos devido a uma batalha judicial em torno do seu pedido de asilo. Depois de um tribunal de imigração ter decidido a favor do Governo britânico, o albanês apresentou recurso da decisão. Enquanto o caso não for resolvido, a sua expulsão permanece suspensa, apesar de reunir os requisitos legais para deportação automática devido aos antecedentes criminais.

▲ Dorian Puka filmou-se a alimentar os seus cães, um pug e um pitbull, com maços de notas Instagram / @dorian.dorii1

“Este indivíduo é um criminoso estrangeiro conhecido e estamos a fazer todos os possíveis para garantir a sua deportação o mais rapidamente possível. Enquanto houver processos legais em curso, não podemos fazer mais comentários”, disse um porta-voz do Ministério do Interior do Reino Unido, citado pelo The Telegraph.

“Este famoso criminoso albanês tem ostentado abertamente a sua riqueza no Reino Unido, incluindo carros desportivos e agora este vídeo extraordinário a alimentar os seus cães com dinheiro”, acusou, por seu turno, Chris Philp, o ministro-sombra do Interior do Reino Unido. Entre os veículos que exibe, encontram-se vários Ferraris e até um Lamborghini Urus V8 de 2019, com um valor estimado em mais de 207 mil euros.

Em 2016, Puka foi condenado a nove meses de prisão por tentativa de arrombamento de propriedade privada, tendo sido deportado no ano seguinte devido a esse mesmo crime. No entanto, segundo o jornal britânico, o homem albanês conseguiu regressar ao Reino Unido novamente em menos de um ano, contornando os controlos fronteiriços.

Mais tarde, cometeu uma série de assaltos em Londres, mas acabou por ser detido pelas autoridades na capital britânica na posse de um relógio de luxo roubado. Foi novamente condenado, desta vez a três anos e meio de prisão, e deportado pela segunda vez em março de 2020.