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O Presidente russo introduziu esta terça-feira alterações ao acordo de cooperação militar com a Bielorrússia para simplificar o procedimento conjunto de fornecimento de armamento entre ambas as partes.

O documento, publicado no portal de informação jurídica do Estado russo, visa adaptar à aliança estratégica estabelecida entre Moscovo e Minsk no início da invasão à Ucrânia em 2022.

O Serviço Federal de Cooperação Técnico-Militar informou recentemente o parlamento russo (Duma) que essa cooperação acelerou tanto em termos de conteúdo como de volume, o que exigia a atualização do acordo.

As alterações ao acordo de cooperação técnico-militar com a Bielorrússia irão reduzir os prazos de entrega de componentes, peças sobressalentes e armamento de nova geração.

Em maio, a Rússia e a Bielorrússia realizaram os primeiros exercícios nucleares conjuntos com armamento tático-estratégico em território bielorrusso, país que faz fronteira com vários membros da NATO, nomeadamente a Polónia, Letónia e Lituânia.

Putin aprovou, na altura, a implantação no país vizinho de armamento nuclear tático e de mísseis balísticos hipersónicos Oréshnik, como medida de dissuasão face à ameaça representada pela Aliança Atlântica.

O Presidente bielorrusso, Alexandr Lukashenko, a quem o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusa de cumplicidade na invasão russa, negou nas últimas semanas que Minsk tenha a intenção de entrar em guerra com a Ucrânia, apesar das reiteradas acusações de Kiev nesse sentido.

Em junho, o líder ucraniano tinha alertado para os alegados planos de Moscovo e Minsk no sentido de a Bielorrússia se envolver de forma mais ativa na guerra iniciada pela Rússia em fevereiro de 2022.

Nessa ocasião, Zelensky anunciou ainda que, segundo documentos obtidos pelos serviços de informações externos de Kiev, as autoridades bielorrussas estariam a concluir a construção de estradas, um depósito de combustível e outro de munições junto à fronteira com a Ucrânia.