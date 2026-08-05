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Um ataque em larga escala com mísseis e drones russos, na madrugada desta quarta-feira, contra a região de Kiev fez pelo menos 17 mortos e 44 feridos, avançou o Presidente ucraniano. Inicialmente, as autoridades locais tinham contabilizado 15 vítimas mortais, um número que foi revisto em alta. Durante a madrugada, as forças russas lançaram 115 drones e 28 mísseis contra a Ucrânia, entre os quais 24 mísseis balísticos e quatro mísseis anti-navio. No entanto, as forças armadas ucranianas não conseguiram intercetar nenhum dos projéteis.

“Até ao momento, 44 pessoas ficaram feridas no ataque massivo russo contra Kiev e a região metropolitana. Outras 17 pessoas, tragicamente, morreram”, escreveu Volodymyr Zelensky na rede social X.

As of now, 44 people have been reported injured in the massive Russian strike on Kyiv and the Kyiv region. Another 17 people, tragically, were killed. My condolences to their families and loved ones. It was a heavy strike – 24 ballistic missiles, 4 Zircon/Oniks missiles, and… pic.twitter.com/4LoHXXkt8R — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2026

O chefe de Estado ucraniano adiantou que “os principais alvos do ataque foram armazéns pertencentes a empresas civis”. No entanto, descreveu, “também houve ataques a infraestruturas e a uma estação ferroviária. Essas instalações não tinham nenhuma relação com a guerra – uma cervejaria, depósitos de materiais de construção e instalações logísticas civis”.

Entretanto, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter atingido centros logísticos e de abastecimento militar em Kiev e na região metropolitana, alegando que essas infraestruturas eram utilizadas para fins militares.

Zelensky diz que mísseis de defesa aérea poderiam “ter salvado vidas” e critica aliados

Zelensky lamentou a falta de mísseis intercetores, que fez com que a Ucrânia não tenha conseguido destruir nenhum dos mísseis russos. “Os [mísseis] intercetores de mísseis balísticos poderiam ter salvado as vidas daqueles que morreram hoje. É muito importante que os nossos aliados entendam que atrasos no fornecimento desses sistemas, ou a falta de vontade de fornecê-los, levam diretamente a essas terríveis baixas e destruição”, escreveu Zelensky, apelando ao envio de mísseis de defesa aérea para a Ucrânia e à aplicação de sanções à produção de mísseis balísticos da Rússia.

“É muito importante que os aliados compreendam que os atrasos na entrega ou a relutância em transferir munições antibalísticas conduzem a tantas vítimas e a tanta destruição”, acrescentou.

De acordo com o Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia, foram relatados danos nos distritos de Holosiivskyi, Obolonskyi, Desnianskyi e Sviatoshynskyi, na cidade de Kiev, e em Brovary, Bucha e Fastiv, nos arredores, com armazéns, edifícios e veículos incendiados na sequência dos ataques russos.

Quinze dos feridos foram hospitalizados e quatro deles estão em estado considerado crítico, segundo as informações avançadas ao início da manhã pela imprensa ucraniana. No distrito de Obolonskyi, um incêndio deflagrou num prédio residencial de 20 andares após este ter sido atingido por um míssil russo.

As primeiras explosões foram ouvidas em Kiev pouco depois das 00h20, horário local (22h20 em Portugal continental), com vários mísseis balísticos a atingirem a cidade. Cerca de uma hora depois, foi acionado um alerta para a presença de drones.

O ataque em larga escala da Rússia que teve lugar na madrugada desta quarta-feira foi apenas o último de um conjunto de ataques contra a capital da Ucrânia que ocorreram nos últimos meses. A 1 de agosto, um outro ataque fez nove mortos e 30 feridos. No início de junho, outro ataque russo fez 22 mortos em Kiev e Dnipro. Já a 15 de maio, 24 pessoas morreram, incluindo três crianças, na sequência de um outro ataque russo contra a capital da Ucrânia.