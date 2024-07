Há vários anos que a frase “Portugal está na moda” entrou nas conversas de café. Mas quando olhamos para a gastronomia de excelência e de autor, Portugal tem solidificado a sua reputação como um destino gastronómico altamente invejável, numa fusão requintada entre a tradição regional e a modernidade dos novos chefs.

De norte a sul, chefs talentosos e conceitos inovadores florescem a cada esquina, criando experiências culinárias memoráveis que fazem sorrir e dançar os nossos paladares, prontos a aproveitar o verão nos melhores restaurantes.

Quer o seu perfil seja o de um “foodie” ávido por novas descobertas ou simplesmente esteja à procura daquele restaurante “que nunca desilude”, está no sítio certo: neste artigo, reunimos uma seleção de 5 restaurantes em Lisboa e 5 no Porto para aproveitar a campanha do ActivoBank com 10% de cashback em restaurantes, até 31 de agosto.

Lisboa: da tradição reinventada à vanguarda

A capital portuguesa é um dos epicentros da nova cena gastronómica, mas também por isso é importante escolher bem e saber distinguir os bons restaurantes dos chamados “caça-turistas”. Dos mais trendy aos mais tradicionais, o cardápio de restaurantes é vasto, e quase sempre digno de uma boa fotografia para o instagram.

Javá

Comecemos por cima, já que o rooftop do Javá oferece uma vista panorâmica de abrir o apetite para um cocktail antes de jantar. Aqui, a dica é aparecer ao fim de tarde e deixar-se ficar para o jantar. Se pretende um ambiente mais intimista, passe o Javá à frente e siga para o Prado.

Prado

No coração de Lisboa, perto da Sé, o Prado encontrou casa numa antiga fábrica de enlatados, o que é irónico porque “se não for da época, não vai à mesa” é a frase que melhor descreve a cozinha do jovem chef António Galopito, que regressou de Londres para abraçar este projeto. Pratos orgânicos confecionados com ingredientes portugueses de alta qualidade, numa carta em constante evolução, como as estações do ano, adaptando-se às melhores remessas recomendadas pelos fornecedores. Aqui, a sustentabilidade e a redução do desperdício alimentar são prioridades absolutas.

Café de São Bento

Entrar no Café de São Bento é embarcar numa viagem no tempo. Este espaço icónico, fundado em 1982, mantém-se fiel à sua decoração original e à qualidade que o tornou famoso, especialmente o inconfundível sabor do seu bife. Seja para jantar ou almoçar, o Café de São Bento faz parte daquela intocável coleção que “nunca desilude”.

Belcanto

O único restaurante português a constar da seleção The World’s 50 Best Restaurants 2024 é o Belcanto, de José Avillez, que ocupa a 31º posição da lista. Desde 2012, o chef José Avillez tem vindo a apresentar a sua cozinha criativa e que lhe valeu a primeira estrela Michelin apenas um ano após a abertura, seguida da segunda estrela no Guia de 2014. Esta conquista consagrou o Belcanto como o primeiro restaurante com duas estrelas Michelin em Lisboa, consolidando a sua posição como um dos principais destinos gastronómicos da cidade.

O Velho Eurico

Outrora um segredo bem guardado, o Velho Eurico ganhou fama e popularidade como uma bandeira do “very typical”, e em 2018 ganhou sangue novo quando o Sr.Eurico se reformou. Num género de “neo-bistronomie portuguesa”, é o exemplo de que é possível preservar o que é bom e trazer modernidade. O resultado é uma taverna de ambiente acolhedor, excelente pinga e comida deliciosa, preservando o charme que sempre caracterizou este espaço, criado pelo original Sr. Velho Eurico.

Porto: das estrelas Michelin aos sabores de esquina

Cantina 32

Localizado no coração do Porto, a Cantina 32 é um verdadeiro tesouro gastronómico. Com uma abordagem moderna à cozinha tradicional portuguesa, o chef Luís Américo reinventa pratos clássicos com um toque de criatividade. O ambiente descontraído e acolhedor convida a uma experiência culinária memorável, onde os sabores autênticos se fundem com a inovação, como os famosos bolinhos de bacalhau com queijo da serra.

Euskalduna Studio

Prepare-se para uma viagem gastronómica ao País Basco sem sair do Porto. Este estrela Michelin liderado pelo talentoso chef Vasco Coelho Santos oferece uma experiência culinária de alta qualidade, com influências da cozinha basca. O ambiente sofisticado e intimista proporciona o cenário perfeito para desfrutar de pratos como o bacalhau confitado com puré de grão-de-bico, uma verdadeira obra-prima gastronómica.

Casa Guedes

Se procura uma experiência autêntica e tradicional, a Casa Guedes é o lugar ideal. Famosa pelas suas sandes de pernil no forno a lenha, esta casa é um verdadeiro ícone da cidade. Fundada em 1987, a Casa Guedes mantém-se fiel às suas raízes, oferecendo sabores genuínos que conquistam tanto os locais como os visitantes. Seja para um almoço rápido ou um lanche tardio, as sandes de pernil da Casa Guedes são uma tentação irresistível.

Almeja

No Almeja, o chef João Cura apresenta uma cozinha de autor que celebra os sabores do mar. Com uma forte aposta na sustentabilidade e na utilização de produtos locais e sazonais, o Almeja oferece uma experiência gastronómica única. O ambiente moderno e descontraído convida a desfrutar de pratos como o polvo grelhado com batata-doce e aioli, uma verdadeira ode aos sabores do oceano.

Vila Foz

Com uma estrela Michelin, o restaurante fica no interior do Vila Foz Hotel & SPA, na Avenida de Montevideu, no Porto. Tome nota que só está aberto aos jantares entre as 19h30 e as 22h30, de terça-feira a sábado. De resto, está pronto para lhe abrir o apetite com os menus de degustação pensados pelo chef Arnaldo Azevedo que se inspirou no mar para criar os pratos e juntar novos ingredientes.

À la Carte: as vantagens de ser ActivoBank

Agora que já conhece os melhores “ouros” gastronómicos de Lisboa e do Porto, está na hora de olhar para as sobremesas e descobrir como é que o Cartão de Crédito AB Gold pode tornar a sua vida mais fácil.

1 – Cashback de 2% + 10% Extra

Imagine-se a saborear o irresistível risotto de cogumelos selvagens do Prado, em Lisboa, ou a deliciar-se com o sublime bacalhau confitado do Euskalduna Studio, no Porto, enquanto acumula cashback e desfruta de ofertas especiais. É como ter um desconto permanente nos seus restaurantes favoritos (e uma desculpa perfeita para lá voltar).

Até 31 de agosto, tem 10% de Cashback em restaurantes (até um máximo de 100€), mas depois dessa data, continua a acumular 2% de cashback pelos seus pagamentos em restaurantes, TVDE, food delivery e streaming.​

Para aproveitar esta campanha é melhor reservar já mesa, porque esta oferta é válida apenas para novos pedidos de 1/6 a 31/8 de 2024 e para clientes sem Cartão de Crédito AB Gold nos últimos 12 meses​.

2 – Viagens simplificadas e tranquilas

Permite fazer pagamentos ou levantamentos fora de Portugal sem comissão de serviço internacional. Viaje tranquilo com 7 seguros de proteção pessoal e em viagem e abasteça em viagem sem taxa de abastecimento de combustíveis.

3 – Benefícios nos Hotéis Pestana

Dá acesso aos benefícios e descontos Programa Pestana Guest Club, como 15% desconto em reservas ou 50% em check-out tardio.

4 – Faça tudo na App

Se pedir a emissão do seu Cartão físico, não tem de esperar que chegue a sua casa. A versão digital do Cartão fica logo disponível na App e pode consultar o número, validade, CVV, bem como mais tarde ativar e desativar o contactless, transações internacionais e compras online.

5 – Pague o jantar com a App

E se, por acaso, no meio de toda esta emoção gastronómica, se esquecer da carteira em casa (acontece aos melhores, não é?), não se preocupe. Com a App ActivoBank, pode pagar com o seu smartphone através do serviço MB WAY. Assim, pode desfrutar dos seus pratos favoritos sem stress (e sem ter de lavar a loiça no final).

Agora que já sabe os truques e os tesourinhos, é hora de gozar o prato e dizer Bon appétit quando pagar o jantar aos seus amigos e acumular cashback no seu novo Cartão de Crédito AB Gold.

Saiba mais em Saber Activo