A caminho do futuro

O administrador da NOS foi um dos intervenientes na última sessão da cimeira, num dia marcado pela divulgação da estratégia do Governo para as smart cities, atualmente em fase de diagnóstico com os municípios. Coube ao Secretário de Estado da Transição Digital, André de Aragão Azevedo, apresentar alguns dados sobre o andamento do processo, que deverá estar em consulta pública no próximo ano.

Portugal subiu três lugares, para a 16.ª posição, no ranking do Digital Economy and Society Index (DESI), que resume indicadores sobre o desempenho digital da Europa e acompanha o progresso dos países da União Europeia. No que toca à transição digital, a ambição é grande, tomando as smart cities como ponto de partida para tornar o país numa nação digital.

No último dia do certame, as incidências da manhã passaram pela entrega dos prémios Digital With Purpose, uma iniciativa da GeSI, durante a qual o administrador da NOS Comunicações, João Ricardo Moreira, sublinhou a importância do compromisso com a sustentabilidade, alertando para os danos de reputação das empresas que o não fizerem.

O projeto de Economia Circular de Guimarães, concelho onde existem Brigadas Verdes, esteve em foco na sessão dedicada à problemática da gestão dos resíduos, antes da apresentação do Recycle BinGo, o jogo que dá prémios a quem promove a reciclagem.

Mobilidade sustentável

Também os desafios da mobilidade sustentável estiveram em análise na Portugal Smart Cities Summit, visando o progresso da eletrificação das frotas automóveis e também o crescimento da rede de postos de carregamento. É urgente acelerar a transição num setor como o dos transportes, que continua a ser o principal responsável pelas emissões de CO2.

A descarbonização da economia, as infraestruturas conectadas e a inovação no urbanismo desfilaram foram também temas abordados. O papel da ciência e da investigação esteve em destaque nas intervenções de Carlos Salema, Presidente da Academia das Ciências de Lisboa, e de Elisa Ferreira, Comissária Europeia da Política de Coesão e Reformas. Os sistemas de gestão dos resíduos e os modelos de investimento em fotovoltaicas pontuaram, ainda, a sessão dedicada aos desafios económicos e ambientais da transição energética.

A importância do financiamento no desenvolvimento das stratups

O debate sobre o papel do financiamento público enquanto acelerador da transformação digital antecedeu o painel que abordou o dinamismo do setor privado, que tem conseguido produzir excelentes exemplos no ecossistema de novos negócios e startups de base tecnológica. A BrightCity é um desses exemplos, que nasceu da sinergia entre a NOS e a Sonae Sierra, para se afirmar como a primeira empresa exclusivamente dedicada às smart cities em Portugal. “A constante atualização dos municípios, de forma cada vez mais rápida, necessita de uma entidade que faça a ponte entre as soluções e os desafios que são colocados”, referiu o representante da BrightCity, João Maia.