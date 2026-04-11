A celebrar 45 anos de vida literária, Mário de Carvalho não pensa em legados nem quer saber de polémicas: "Os meus livros falam por mim"

Podíamos estar a celebrá-lo pelos seus 45 anos de vida literária, pelo arrojo da fina ironia e da imaginação delirante — que viriam a ser sinónimos da sua escrita — com que se apresentou com Contos da Sétima Esfera. Ou por todas as contribuições subsequentes que constituiriam uma das obras mais consistentes da sua geração, de A Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho a Fantasia para dois Coronéis e uma Piscina, sem esquecer obras mais recentes como Ronda das mil belas em frol. Não foi, porém, por essa razão que o nome de Mário de Carvalho voltou a fazer correr tinta nos últimos tempos.

Por ser o autor de Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde, o escritor de 83 anos viu-se arrastado para uma polémica a que é alheio por este romance figurar como alternativa às obras de José Saramago numa proposta de revisão das aprendizagens para o 12.º ano. Rejeitando quaisquer comparações com o Nobel, afirma em entrevista ao Observador que entende a escolha como um reconhecimento temperado com prudência: “não valorizo excessivamente, mas também não desvalorizo”. Menos ainda quer que tal episódio sirva para qualquer tipo de antagonismo para com um escritor que, como frisaria num artigo no Jornal de Letras, ajudou-o numa fase precoce da sua carreira. “Sempre foi, para comigo, de uma correção extrema, e eu também penso que não o desmereci”, ressalva.

As circunstâncias desta conversa não são as melhores, mas todas as oportunidades são boas para falar com Mário de Carvalho. A idade já exige um certo recato, mas a argúcia e o sentido de humor permanecem aguçados, num discurso tão esclarecido como avesso à loquacidade. Se não entender o que esta palavra significa, vá ao dicionário: é o que o escritor faz ainda hoje quando se depara com um vocábulo que desconhece, não obstante o vasto domínio que tem sobre a língua portuguesa. “Sempre que há uma palavra que não conheço, tenho de ir ver, é como uma pedra no sapato quando a deixo para trás”, admite.

É sobre a humildade de querer aprender com a leitura, sobre o que o motivou ao longo de tantos anos de carreira e sobre a Lisboa que o inspirou em que se centra esta conversa, onde deixa em aberto a possibilidade de voltar a publicar: “neste momento não tenho nada em mãos — hei de ter, espero, mas não tenho. Pode ser que aconteça um texto corrido, pode ser que aconteça um conto, pode ser que aconteça o começo de um romance. Depende daquilo que se manifestar”.

▲ As capas da edição original de "Contos da Sétima Esfera", de 1981 (Edições Rolim) e a reedição de 2019 (Porto Editora)

Em 2026 faz 45 anos de carreira literária desde o lançamento dos Contos da Sétima Esfera, em 1981. Como é que encara essa obra de estreia à luz de todo este percurso?

Como uma obra primordial, sendo que a minha escrita já mudou bastante desde essa altura. Note que eu nunca releio os meus livros, de maneira que também nunca o fiz com os Contos da Sétima Esfera. Mas presumo, pelo andar da carruagem, que haja já uma grande distância entre a minha escrita atual e a desse tempo. Estava a dar os primeiros passos, muito estupefacto com a quantidade de coisas que havia em volta e em relação a este mundo literário que, para mim, era desconhecido. Hoje, claro, a perspetiva e a visão das coisas é completamente diferente do que era naquela altura; é menos ingénua e menos deslumbrada, digamos assim.

Este primeiro livro e os subsequentes andavam à volta do fantástico e do surreal. Arriscando um pouco entrar na psicanálise de algibeira, pergunto-lhe se surgiram da vontade de escapar às tendências literárias da época [do Nouveau Roman francês], ou se isso teve também a ver com uma certa vontade, ainda que inconsciente, de se afastar do cinzentismo do Portugal pré-25 de Abril?

Houve, de facto, a intenção de fazer qualquer coisa de diferente e de novo, e que não tivesse influência da literatura que se praticava aqui, que ia aparecendo e surgindo então. Em relação ao fantástico, não havia praticamente nenhum livro que pudesse ser classificado como tal nessa altura — pelo menos nada que eu conhecesse. Agora já há vários, mas à época foi, acredito eu, inovador aqui em Portugal. E foi isso que me moveu: ver que não havia em nenhum lado nada daquilo que eu era capaz de fazer e que tivesse a ver com o meu imaginário — que era formado também por muitos livros e muitos autores que vinham da área do fantástico ou da ficção científica.

A questão é que, nesses anos do pós‑25 de Abril, poderia haver uma certa pulsão para ser mais presentista, para ir ao encontro do realismo ou até do neorrealismo. E, no entanto, decidiu então conscientemente operar uma espécie de corte com isso.

Sim, sim. Houve também essa intenção. Estávamos muito ainda nos sobejos do neorrealismo ou então de um certo tipo de romance sentimental que não me interessava muito. De maneira que decidi ir por esse caminho novo. Era um imaginário que tinha cultivado, mais ou menos, desde a adolescência, lendo livros dessa área, e portanto não foi muito difícil engendrar aqueles Contos da Sétima Esfera. Se me perguntar agora pelos contos, já não me lembro exatamente do conteúdo da maior parte! Mas recordo que havia muito este espírito de fazer qualquer coisa de diferente e de novo, que se verificou também noutro livro, o Casos do Beco das Sardinheiras, que junta a uma ambiência popular também essa raiz fantástica.