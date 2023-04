Pagar ou perder. As regras impostas por Elon Musk pareciam claras: quem não estivesse disposto a pagar oito dólares pelo Twitter Blue, serviço premium da rede social, ficaria sem o célebre selo azul junto ao nome de utilizador. Do Papa Francisco a Cristiano Ronaldo ou Beyoncé, várias foram as personalidades que ficaram sem o distintivo a partir de quinta-feira, dia 20 de abril.

Mas existiram três exceções. O dono do Twitter disse que estava a pagar para que o basquetebolista LeBron James, o escritor Stephen King e o ator William Shatner mantivessem a verificação. Depois desse anúncio existiu um volte face, que foi recebido com alguma estranheza: no fim de semana, várias contas de figuras públicas voltaram a receber, automaticamente e (segundo dizem) sem pagar, o selo azul. O misterioso reaparecimento foi comentado, por exemplo, pelo antigo jogador de futebol Gary Neville, que disse ter vencido “a luta pelo poder”, e pelo comediante Ricky Gervais.

They gave me my blue tick back! I won the power struggle!!! ✔️ — Gary Neville (@GNev2) April 23, 2023

