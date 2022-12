A agitação tem vindo a marcar a liderança de Elon Musk no Twitter. O multimilionário, que recentemente perdeu o estatuto de homem mais rico do mundo, tem enviado mensagens contraditórias aos utilizadores da rede social. Primeiro anuncia as alterações que faz — como a suspensão de contas de vários jornalistas —, de seguida é criticado, e, depois, volta atrás nas suas decisões.

No último fim de semana, mais turbulência para os lados do Twitter. O patrão da Tesla e da Space X afirmou que se afastaria da liderança da empresa, mediante os resultados de uma sondagem que lançou. Com a promessa veio um aviso: “Cuidado com o que desejas, porque podes mesmo recebê-lo”. As mais de 17 milhões de pessoas que responderam à questão mostraram não ter dúvidas: o voto favorável para Musk deixar de ser CEO da rede social venceu com 57,5%. Ainda não se sabe se a promessa vai ser cumprida, uma vez que o empresário se mantém, até ao momento, em silêncio.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.