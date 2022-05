A culpa da NATO, a ameaça da Ucrânia e o povo único soviético. O discurso de Putin em cinco pontos

Vladimir Putin assinou um decreto presidencial, segundo anunciou no seu discurso do Dia da Vitória, para garantir apoio financeiro às famílias, e em especial aos filhos, dos militares russos mortos durante o conflito armado na Ucrânia. Esta foi um raro reconhecimento de perdas humanas na invasão da Ucrânia por parte do Presidente russo — a primeira vez que aconteceu foi a 4 de abril, quando o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, assumiu “perdas significativas” em combate.

Agora, Vladimir Putin promete que “o Estado, as regiões, as empresas e as organizações públicas farão de tudo para proteger essas famílias, para ajudá-las”, dando apoio especial aos filhos de soldados mortos e feridos. “Desejo aos soldados e oficiais feridos uma rápida recuperação. E agradeço aos médicos, paramédicos, enfermeiros, pessoal médico de hospitais militares pelo seu trabalho dedicado. Obrigado por lutarem pelas todas as vidas — muitas vezes sob fogo, na linha de frente, sem se poupar.”

Gangues terroristas e um povo único multinacional

Presidente russo não falou de uma potencial expansão da Rússia, mas referiu-se ao seu povo de várias nacionalidades.