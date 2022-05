Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com pompa, circunstância e coordenação, milhares de tropas desfilaram a pé ou em tanques no (aguardado) Dia da Vitória, irrompendo pela Praça Vermelha para celebrar o 77.º aniversário da rendição da Alemanha nazi.

Um dos momentos da componente aérea que estava previsto para este 9 de maio — e que já tinha sido ensaiado nos dias anteriores — era a passagem de um conjunto de caças MiG-29 em “Z”, a letra que representa a investida russa sobre a Ucrânia, mas a exibição foi cancelada.

Ao longo da manhã, nas redes sociais e na imprensa internacional, têm-se multiplicado as fotografias e vídeos do Dia da Vitória.

Russian President Vladimir Putin at the Victory Day parade on Red Square in central Moscow, Russia May 9, 2022. Pool pic.twitter.com/61g3ZzKJCi — Guy Faulconbridge (@GuyReuters) May 9, 2022

Victory Day parades begin in Russia. People in Vladivostok take to the streets to watch the annual parade marking Russia's 1945 victory over Nazi Germany. This year's parades aim to justify Russia's war in Ukraine, which has gone on longer and cost more than Moscow expected pic.twitter.com/l2aeMeRfAj — AFP News Agency (@AFP) May 9, 2022

Russian Defence Minister Sergei Shoigu drives an Aurus cabriolet during a military parade on Victory Day, which marks the 77th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, in Red Square in central Moscow, Russia May 9, 2022. REUTERS/Maxim Shemetov pic.twitter.com/mv8WLlgzws — Guy Faulconbridge (@GuyReuters) May 9, 2022

Russian President Vladimir Putin said his troops were fighting in Ukraine to prevent a repeat of the Second World War in his Red Square Victory Day speech The latest news on Russia's invasion of Ukraine: https://t.co/Pgv1SWDBEo pic.twitter.com/cxiFrnjj1v #in #sitivandermeij #va… — Siti van der Meij (@sitivandermeij) May 9, 2022