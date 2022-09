A morte da rainha Isabel II aos 96 anos esta quinta-feira, 8 de setembro, deixou Inglaterra de luto. A monarca morreu em Balmoral, na Escócia, acompanhada de vários elementos da família que se deslocaram ao local depois de os médicos que a acompanhavam terem expressado “preocupação” com o seu estado de saúde. A notícia foi avançada pelo palácio de Buckingham pouco depois das 18h30. Acompanhe ao minuto todas as notícias no live blog do Observador.

No frenesim mediático que rodeia a morte da rainha, muitas das atenções viram-se para o sucessor, o seu filho Carlos, atualmente com 73 anos (fará 74 em novembro). O rei Carlos III não é a personagem mais popular na história da casa real inglesa, nem tampouco a mais carismática. A sua vida esteve envolta em mediatismo e nem sempre pelos melhores motivos, desde o casamento feito de altos e baixos com a princesa Diana às acusações de adultério com uma mulher que já amava desde novo, que não era digna da realeza, que mais tarde casou com outro homem e se divorciou. A infame Camilla, que se tornou sua mulher em 2005, contra tudo e contra todos. Pouco a pouco, o casal parece ter vindo a subir no índice de estima dos súbditos britânicos.

Conhecido como o “eterno príncipe“, Carlos III passou a sua vida no banco de suplentes à espera de subir ao trono. Se se considerar a esperança média de vida de um britânico (cerca de 81,65 anos; dados de 2022) poderão sobrar-lhe cerca de sete anos de reinado. A espera foi longa e os afazeres estão empilhados como livros numa biblioteca poeirenta — ele já mesmo o havia dito em entrevista à VanityFair: “Há tantas coisas que precisam de ser feitas”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.