Seis mulheres estudantes e ativistas pelo clima levaram esta terça-feira um pedido bem claro a António Costa Silva: a sua demissão. A reunião terminou, no entanto, sem a saída do responsável pela pasta da Economia e cinco das seis jovens colaram as suas mãos ao chão no final do encontro. Foram levadas para a esquadra do Martim Moniz e, à porta, estavam dezenas de jovens em vigília, que esperavam pela sua saída.

Perante a polícia, estas jovens nunca ofereceram resistência. E este ponto é importante para perceber o quão bem preparadas estavam para todos os cenários — desde as ocupações que fizeram na semana passada até à detenção feita esta terça-feira.

