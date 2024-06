A "sabotagem" sino-russa, o 'não' saudita e a ausência de Biden. Cimeira de paz na Suíça pode não cumprir expectativas de Zelensky

Fora da Europa, países aliados do Ocidente na Ásia e na Oceânia — como o Japão, a Coreia do Sul e a Austrália — estarão presentes, tal como a Índia. Timor-Leste, Singapura e Filipinas marcarão igualmente presença. Num encontro este fim de semana com o Presidente eleito indonésio, Prabowo Subianto, Volodymyr Zelensky também instou à diplomacia da Indonésia a participar no evento.

A organização do evento já garantiu igualmente que haverá delegações do Médio Oriente. Não obstante, uma das ausências mais notadas será a da Arábia Saudita, uma notícia avançada este domingo pela agência de notícias alemã dpa. A diplomacia saudita, que chegou a organizar uma cimeira idêntica em junho do ano passado em Jeddah, declinou o convite, justificando-o com o facto de a Rússia não fazer parte do evento.

Em África, as confirmações públicas são escassas: apenas Cabo Verde e o Malawi revelaram publicamente que irão à cimeira de paz. No entanto, existe uma influência cada vez mais hegemónica da China e da Rússia no continente africano — e isso poderá dificultar a presença de alguns Estados. A União Europeia e alguns aliados têm tentado servir de intermediários e convidar países alinhados com o Ocidente — como o Quénia —, mas as respostas ainda não chegaram. De fora desta cimeira ficará Angola: o Presidente angolano já confirmou que Luanda não se fará representar no encontro suíço.

Na América do Sul, o Chile e a Argentina estarão na cimeira da paz suíça, mantendo-se dúvidas sobre se o Brasil marcará presença. Mais a norte, o Canadá e os Estados Unidos da América (EUA) farão representar-se no encontro; mas, no caso norte-americano, não como Volodymyr Zelensky inicialmente esperaria.

O Presidente ucraniano nunca escondeu que ambicionava contar, nesta cimeira da paz, com a presença de dois homólogos: o norte-americano, Joe Biden, e o chinês, Xi Jinping. Ora, Pequim nem sequer estará presente, enquanto Washington se fará representar pela vice-presidente, Kamala Harris. Há uma semana, Volodymyr Zelensky sublinhou que a ausência do líder norte-americano seria um “aplauso para Vladimir Putin”.

Esta segunda-feira, a Casa Branca revelou, porém, que Joe Biden não estará presente: “A vice-presidente vai destacar o compromisso da administração Biden-Harris em apoiar o esforço da Ucrânia em assegurar uma paz justa e duradoura, baseada na soberania e integridade territorial da Ucrânia, assim como os princípios da Carta das Nações Unidas”. Quem se juntará a Kamala Harris será o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan.