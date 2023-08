As expectativas eram altas para o encontro de paz que reunia mais de 40 delegações oriundas de todos os continentes e que tinha como objetivo tentar resolver a guerra na Ucrânia. Apesar da ausência da potência agressora o encontro juntou países que têm sido apontados como mais próximos da Rússia, como a China ou a Índia.

Em Jeddah, no oeste da Arábia Saudita, as comitivas discutiram durante longas horas — sempre à porta fechada — qual seria a melhor maneira de terminar com o conflito que já dura há quase 17 meses. Ainda assim, a organização do evento, que terminou este domingo, não divulgou qualquer texto final que reunisse os principais pontos abordados. Esse nem sequer era, aliás, o objetivo, tendo em considerações as diferentes posições que os países adotaram desde 24 de fevereiro de 2022.

A Ucrânia fez um balanço positivo do encontro. Ressalvando que havia “diferentes visões” durante a reunião, o chefe do gabinete da presidência ucraniana, Andrii Yermak, classificou as conversas como “produtivas” sobretudo sobre os “princípios em que se deve ancorar uma paz justa e duradoura”. “Nós tivemos uma conversa honesta e aberta, durante a qual os representantes de cada país podiam apresentar a sua posição e visão”, afirmou.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.