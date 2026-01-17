Acordo (sobretudo) comercial entre União Europeia e Mercosul demorou 30 anos a chegar, mas Trump deu o empurrão que faltava

Quando se poderão ver os resultados?

A 9 de janeiro, o Conselho da União Europeia autorizou a assinatura do Acordo de Parceria UE-Mercosul e do Acordo Provisório. Este último pretende acelerar a produção de efeitos sobre o comércio. Sendo da competência exclusiva da União Europeia, “não exige a ratificação a título individual pelos Estados-membros da UE”, bastando a formalização do Parlamento Europeu, e “deixará de ser aplicável assim que o Acordo de Parceria UE-Mercosul entre em vigor”, indica a documentação da Comissão Europeia.

Do Brasil veio também a indicação de que a entrada em vigor poderá acontecer no segundo semestre. “Assina no sábado. Depois de assinado, o Parlamento Europeu aprova e nós aprovamos, internalizando o acordo. A expectativa é de aprovação ainda neste primeiro semestre, para que ele entre em vigência no segundo semestre”, afirmou o vice-presidente e o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, citado pelo G1. No Brasil, o texto terá de passar pelo Congresso e, depois, pelo aval presidencial.

Com este acordo provisório, os efeitos podem começar a ser vistos mais rapidamente. No entanto, o acordo final prevê que a redução dos direitos alfandegários se produza entre 10 e 15 anos, de forma gradual, para que não haja um corte abrupto nos termos de troca. O Mercosul tem 15 anos para “zerar” as tarifas, a União Europeia tem 10.

Ao Observador, o presidente do conselho de administração da AEP, Luís Miguel Ribeiro, diz esperar que “os benefícios sejam já visíveis a muito curto prazo. É expectável que os agentes económicos já terão interiorizado a importância deste acordo comercial e estejam já a planear o reforço (ou entrada) para este importante mercado”. Pelo que, “porventura, os maiores impactos poderão ocorrer nos primeiros anos, após a entrada em vigor, como já tem sido habitual noutros acordos”.

O que prevê o acordo? É só uma questão de direitos alfandegários?

O acordo é muito mais do que direitos alfandegários, mas estes são a parte visível. O Mercosul eliminará 91% das taxas aplicadas a produtos europeus; já a União corta-as em 92% das importações.

Para a Comissão Europeia, esta redução poderá resultar numa poupança anual de 4 mil milhões de euros em tarifas para os exportadores europeus, estimando que as vendas anuais para o Mercosul possam aumentar 39%, enquanto no sentido inverso as vendas do Mercosul para a União possam crescer 19%, até 2040. Ainda segundo cálculos da Direção Geral do Comércio, o acordo pode acrescentar 77,6 mil milhões de euros ao PIB europeu e 9,4 mil milhões à riqueza gerada pelos quatro países do Mercosul. A Bloomberg aponta para uma adição de 0,1% no PIB europeu e de 0,7% no PIB do Mercosul.

Além de eliminar ou reduzir tarifas, o acordo prevê a eliminação de outros obstáculos regulatórios e a eliminação do tratamento fiscal “discriminatório” dos bens importados. Facilitar o comércio e também o investimento é assumido como objetivo, para o qual ajudará a abertura de contratos públicos. “O acordo facilitará às empresas europeias a apresentação de propostas para contratos públicos nos países do Mercosul em condições de igualdade com as empresas locais. Isto significa que o procedimento de concurso será mais simples, mais transparente e menos discriminatório para as empresas da UE”, assume Bruxelas.

E também neste acordo a Europa olha para as matérias-primas críticas que existem no Mercosul e que a o bloco precisa, cobiçando, nomeadamente, o lítio da Argentina, mas também o alumínio, o grafite, o nióbio, o manganês, o silício, o vanádio e o tântalo.

No âmbito do acordo, a União Europeia e o Mercosul concordaram em proteger direitos laborais, o ambiente, promover a responsabilidade social das empresas e cooperar em matéria de normas de bem-estar dos animais, biotecnologia, segurança dos alimentos e luta com a resistência antimicrobiana.

O que mudará nas tarifas?

Não sendo um acordo só com um ponto, certo é que é nas tarifas que todos pensam. E a diminuição dos direitos aduaneiros que uns e outros pagam para entrar no bloco parceiro é o que as empresas exportadoras sonham.

A Comissão Europeia aponta alguns setores que beneficiarão com a abertura menos onerosa dos mercados sul-americanos. Produtos agroalimentares, máquinas, produtos farmacêuticos, automóveis e têxteis e vestuário. Em alguns dos casos a CIP fala mesmo em tarifas “proibitivas”, como os 35% aplicados aos automóveis, 14 a 20% na maquinaria e até 14% nos produtos farmacêuticos. Há ainda uma tarifa de 35% sobre as bebidas espirituosas, 27% no vinho, 28% sobre o queijo, 20% no chocolate, 10% nos azeites, 10% nas frutas e 13% no tomate preparado.

O corte de tarifas será gradual, até chegar a zero, e com isso quem compra poderá conseguir pagar menos do que atualmente, porque não tem de suportar esse custo adicional. O que poderá facilitar as vendas entre blocos. O mesmo é válido para as vendas dos países do Mercosul, que ganharão, em particular, nos produtos agrícolas, e por isso o protesto, em particular em França, deste setor.

O milho e a soja, no entanto, já têm isenção tarifas à entrada na União, pelo que o impacto do acordo, nestes dois casos, será nulo. O mesmo não se passa com produtos como a carne (bovina, suína, aves), o arroz e o mel.

De um lado e de outro há, no entanto, alguns produtos que terão quotas para as quantidades que podem chegar com taxas mais baixas. Acontecerá por exemplo nas vendas de queijo ao Mercosul ou de lá para cá nas carnes.