AICEP. Três presidentes (e duas indemnizações) em dois anos de Montenegro. O que levou à saída de Arroja?

Luís Montenegro vai já no seu segundo Governo em dois anos. O que trouxe dois ministros da Economia. Pedro Reis, primeiro, Castro Almeida, agora. E com cada um dos titulares a presidência da AICEP mudou. Se com Pedro Reis mudou toda a administração, com o novo ministro o sacrificado foi apenas o líder. Mas em ambos os casos o argumento foi o mesmo, incutir novas dinâmicas à Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal.

Decisões que levaram a duas indemnizações. Ambas as mudanças aconteceram a poucos dias de passarem o ano de mandato. Ricardo Arroja fez um ano a 6 de junho (quando o Governo tomou posse) e a 20 de junho foi-lhe comunicada a saída, efetivada a 23 de junho. Ou seja, em dois anos, a AICEP teve três presidentes. A Ricardo Arroja foi referido que a AICEP precisava de um perfil diferente, assumindo-se nos bastidores que o Governo pretenderá alguém com mais sensibilidade política e menos académico. O gestor demitido não concorda com as críticas.

A saída de Filipe Santos Costa pela mão de Pedro Reis. Acabou a ter direito a indemnização

A 3 de junho de 2024 o Governo, o primeiro de Luís Montenegro, dissolvia o conselho de administração da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, fazendo, assim, cair uma equipa liderada por Filipe Santos Costa que, por sua vez, tinha chegado à presidência da Agência a 5 de junho de 2023, ainda com o Governo (o último) de António Costa.

A equipa de Filipe Santos Costa era constituída por Cristina Pucarinho, Luís Rebelo de Sousa, Isabel Freitas dos Reis e João Noronha Leal e iriam fazer um mandato de 2023-2025.

O Governo de António Costa caiu. O país foi a eleições em 2024 e Luís Montenegro ganhou-as, tomando posse como primeiro-ministro a 2 de abril. Escolheu para ministro da Economia Pedro Reis, que assumiu a tutela da AICEP. Pedro Reis tinha sido presidente da AICEP entre dezembro de 2011 e abril de 2014, num período em que Portugal estava sob intervenção da troika, depois do pedido de ajuda financeira.

O programa do primeiro governo de Montenegro prometia robustecer o papel da AICEP. Dois meses depois da tomada de posse desse Executivo, Pedro Reis dissolvia a administração da AICEP. O anúncio foi feito a 3 de junho e no diploma de exoneração de Filipe Santos Costa indica-se a data de saída 4 de junho, o dia em que Ricardo Arroja tomou posse. O que seria um dia antes de fazer um ano de mandato, e, como tal, livrando a AICEP de pagar indemnização, conforme previsto no Estatuto de Gestor Público. Houve, no entanto, entendimento diferente (já pela gestão de Arroja) e a administração de Filipe Santos Costa, conforme avançado pelo Eco, terá mesmo obtido indemnização. Filipe Santos Costa recebeu 20 mil euros, já em junho deste ano, segundo disse o próprio ao jornal.

É que, conforme se verifica no relatório público da Cresap (Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública), o Governo só fez chegar o pedido de avaliação dos novos elementos a 3 de junho, pelo que só houve decisão a 6 de junho. “No dia 6 de junho de 2024, realizou-se a reunião da Comissão Técnica Permanente onde foi aprovado, por unanimidade, o presente parecer”, que considerado adequado o perfil de Ricardo Arroja. É por isso que Filipe Santos Costa diz agora ao Eco que teve direito a indemnização “por incompetência do Governo”.

A entrada de Ricardo Arroja no primeiro governo de Luís Montenegro

Assim, apesar do Diário da República dizer que a entrada de Ricardo Arroja produzia efeitos a 4 de junho, certo é que é necessário para tal o parecer da Cresap, que só chegou a 6 de junho.

Segundo o parecer da Cresap, “do ponto de vista comportamental, trata-se de uma pessoa assertiva, determinada, empática, orientada para resultados e com uma excelente capacidade de comunicação”, escrevendo-se ainda que “as informações contidas no curriculum vitae e no questionário de autoavaliação, bem como os resultados do questionário de competências pessoais e os dados obtidos através da entrevista individual, evidenciam competências técnicas e comportamentais que sustentam uma apreciação muito positiva para o desempenho do cargo em causa”.

E assim foi emitido “o parecer de ADEQUADO à designação do doutor Ricardo Nuno Moreira Coutinho de Almeida Arroja para o desempenho das funções de Presidente do Conselho de Administração da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, EPE”.

Para a sua equipa foi nomeadamente Madalena Oliveira e Silva (que é quadro da AICEP), Paulo Rios de Oliveira (ex-deputado), Francisco Catalão (que chegava da Novabase), e Joana Gaspar (que estava no Ministério dos Negócios Estrangeiros)

Numa audição no Parlamento recusou ter mudado a gestão da AICEP por questões políticas. “É uma questão de confiança e de gestão. Descontaminado politicamente. O percurso das pessoas fala por si para defender a minha tese ou corroborar a minha interpretação”. E assumiu que queria dar “um novo impulso” à entidade. “Não é que estavam a fazer mal, mas entendo que é possível fazer mais, a outra velocidade e frescura”. Logo quando anunciou a demissão de Filipe Santos Costa, o Ministério da Economia justificava a decisão com a necessidade de “dar um impulso reforçado à diplomacia económica, reforçando os laços entre a agência e as embaixadas portuguesas, a rede de câmaras de comércio e indústria portuguesas e o Conselho da Diáspora”, explicando que o novo conselho de administração “estará focado na estratégia de apoio às exportadoras, na internacionalização e na atração de investimento, tanto nacional como internacional”.

O mandato de Ricardo Arroja era claro. Dar novo ímpeto à Agência. Ricardo Arroja, com ligações à Iniciativa Liberal, por quem concorreu às europeias de 2019, chegava à AICEP vindo da academia, sendo docente convidado na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho desde 2018.

E é esse uma das críticas que agora lhe é feita, ter pouco lastro no terreno. Mas também, em surdina, se vai falando da sua ligação à IL.