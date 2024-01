O último ano da vida de Ana Paula Martins, ainda presidente do Hospital de Santa Maria, tem sido marcado por várias mudanças e desafios — uns bastante complexos e a envolver as mais altas figuras do Estado. Desde a polémica com uma farmacêutica para a qual trabalhou, até aos problemas na gestão interna no maior hospital do país, passando pelo caso das gémeas, pela demissão do cargo e, agora, pela entrada nas listas do PSD (num lugar que lhe dará entrada, pelo menos, na Assembleia da República), foram 12 meses, no mínimo, atribulados.

Escolha pessoal de Fernando Araújo (o diretor-executivo do SNS) para dirigir o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, Ana Paula Martins — e a respetiva equipa — assumiram funções a 1 de fevereiro de 2023, quase há um ano, substituindo a equipa de Daniel Ferro, o anterior presidente, cujo mandato tinha terminado há muito. A ex-bastonária dos farmacêuticos aceitou o lugar, sabendo que se adivinhavam dificuldades na gestão daquele que é, de longe, o maior hospital do país. Ainda antes de tomar posse, a sua atuação enquanto presidente do Santa Maria ficaria limitada devido à posição que Ana Paula Martins ocupava numa das maiores farmacêuticas do mundo: a Gilead.

