A presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte (CHULN), que integra o Hospital de Santa Maria, vai renunciar ao cargo para o qual foi nomeada há um ano, apurou o Observador. A decisão de Ana Paula Martins foi anunciada internamente ainda esta segunda-feira, sendo que o anúncio público será feito apenas em janeiro.

Em causa estará a discordância de Ana Paula Martins com o modelo das Unidades Locais de Saúde, que se vai generalizar a todo o país a partir do dia 1 de janeiro e substituir os centros hospitalares, juntando, sob um mesmo conselho de administração, cuidados hospitalares e cuidados de saúde primários. No último discurso público que fez, na sexta-feira dia 8, por ocasião do 69ª aniversário do CHULN, a ex-bastonária dos farmacêuticos considerava o novo modelo “uma simplificação que pode destruir uma obra de décadas”.

Assim, dentro de 20 dias, o CHULN vai transformar-se na Unidade Local de Saúde de Santa Maria, e passar a integrar também o Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Norte e parte do Agrupamento de Centros de Saúde do Oeste, nomeadamente os centros de saúde do concelho de Mafra.

