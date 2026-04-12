António Pinto Ribeiro: “Temos assistido, tanto no Governo como na Câmara Municipal de Lisboa, a uma recusa total da negociação cultural”

Há uma falta de compreensão e de conhecimento por parte das pessoas para separar claramente estas diferentes dimensões da cultura?

Creio que parte do problema tem a ver com o equívoco que existe há muito tempo – sobretudo depois das grandes guerras – de se tomar a cultura como um substantivo isolado. Pessoalmente, prefiro usar o termo ‘sistema cultural’ para abordar estas questões de forma mais abrangente. As práticas culturais e artísticas envolvem mobilidade. Lisboa, por exemplo, enfrenta um problema complicado: ir ao cinema, assistir a uma conferência ou a uma reunião cultural é muitas vezes difícil devido aos transportes, aos horários e à logística. Além disso, há questões relacionadas com as redes sociais, que são determinantes, e dilemas sobre a relação entre cultura, ciência e tecnologia, que em Portugal são ainda muito pouco explorados. Se tivermos uma visão do sistema cultural como um sistema integrado, conseguimos perceber a complexidade da cultura, ultrapassando a obsessão legítima com o financiamento, por exemplo. A produção cultural não pode estar reduzida apenas ao que a DGArtes ou um Ministério da Cultura faz anualmente; trata-se de um conjunto de relações, práticas e infraestruturas muito mais amplo.

No livro fala da finitude, das pulsões de vida, mas também da crise como uma questão permanente. Neste milénio esta noção de crise domina a vida contemporânea. Há um lado positivo nessa ideia de crise para as práticas culturais?

Sem dúvida. A crise pode ser o que gera a criatividade mais exacerbada, mais imaginativa, mais progressista e mais dinâmica. E essa devia ser a atitude permanente relativamente aos criadores em todas as áreas, da ciência às artes, como devia ser também a atitude dos nossos governantes que se ocupam das práticas culturais. Há outra atitude face à crise que é demissão. Portanto, demitimo-nos perante a crise, mas não creio que esse deva ser de todo a resposta.

Alguns autores, hoje mais pessimistas, falam muito da ideia de deserção. Ou seja, no lugar desta crise permanente, o não encontro individual e coletivo leva a uma deserção, a uma espécie de fuga coletiva. As culturas, nas suas expressões, podem responder a esta tal deserção?

Grande parte dos romances que li, filmes ou espetáculos que vi, não só nasceram de situações de crise, como confrontam a crise de frente. Isso tem geralmente resultados muito dinâmicos. É muito interessante como é que nós tanto apreciamos a Paulo Rego ou a Pina Bausch. São obras de grande situação crítica, até de pessimismo, mas foi fundamentalmente isso que levou aquelas pessoas criassem.

Tal como acontece com obras ou expressões artísticas de outras épocas que permanecem presentes no nosso horizonte cultural. Um novo significado, um significado reapropriado, é possível?

Vivemos uma época em que essa reapropriação pode ser extremamente estimulante, porque nos transporta, por um lado, para um determinado período da história, para um determinado contexto de produção e de criação e, simultaneamente, nos faz superar o dia de hoje. A outro nível, diria eventualmente mais político ou mais culturalmente político, parte substantiva da criação na América Latina ou em África, e da mais fulgurante, tem a ver com a forma como os seus criadores, no sentido mais global, se apropriam de obras de autores do período colonial para as reverterem e lhes darem outro sentido. E isso geralmente tem resultados absolutamente fantásticos.

Estamos a assistir a uma inflexão profunda, em que estas novas vozes estão a abalar as estruturas e as chamadas “torres de marfim” da cultura ocidental?

Sim, não tenho dúvidas disso. Durante muito tempo, fomos levados a acreditar numa história universal com uma matriz essencialmente europeia. À medida que essa ideia é desconstruída, começamos também a reconhecer, por exemplo, a existência de outros modernismos, desenvolvidos em diferentes contextos e geografias. Paralelamente, é fascinante observar como muitos destes países, cidades e comunidades estão hoje a reapropriar-se não só do passado colonial, mas também das suas próprias histórias e narrativas, muitas delas silenciadas ou apagadas durante períodos coloniais. O que vemos hoje no pensamento ameríndio ou em certas filosofias africanas é, em grande medida, um processo de recuperação e valorização de tradições muito antigas. Ao cruzar todos estes elementos, gera-se uma enorme energia criativa, que está efetivamente a transformar e a desafiar os fundamentos das práticas culturais dominantes.

A exposição Complexo Brasil, apresentada recentemente em Portugal, gerou alguma polémica. Não tanto pelo seu conteúdo expositivo, marcado pela diversidade e pluralidade de perspetivas, mas sobretudo por um texto presente no catálogo [da jornalista Eliane Brum] que adotava uma posição mais crítica e incisiva em relação ao passado colonial português. Este tipo de reação em relação a um texto é surpreendente?

Não, sinceramente não me surpreende, embora também não lhe dê demasiada importância. Muitas dessas reações tendem a partir de posições ressentidas, frequentemente de quem tem dificuldade em confrontar de forma crítica o passado colonial e o processo histórico. Reduzir uma exposição inteira, que era vasta, diversa e marcada por uma grande heterogeneidade de pontos de vista, a um único texto, ainda que mais provocador, parece-me um erro. Esse texto era, na verdade, apenas uma parte de um conjunto muito mais amplo, que incluía outros contributos e debates, como o colóquio associado à exposição. No fundo, trata-se de um episódio algo desproporcionado, que alguns aproveitaram de forma simplista, ignorando a riqueza e a complexidade do projeto como um todo.

▲ Título: "O Poder da Cultura — Questões Permanentes" | Autor: "António Pinto Ribeiro" | Editora: Temas e Debates | Páginas: 296

São muitas vezes as práticas culturais que colocam em discussão temas muitos antes destes chegarem plenamente à esfera política. Questões como o legado colonial, a identidade de género ou os direitos LGBTQIA+ são exemplos disso. A cultura tem esse papel de antecipar e trazer para o debate público problemáticas que ainda não foram plenamente absorvidas por outras esferas da sociedade?

Sim, mas é importante não cair na ideia de cultura como algo homogéneo. Ela é atravessada por tensões, fraturas e múltiplas perspetivas. Ainda assim, nas práticas culturais, e em particular nas artes, existe muitas vezes uma dimensão quase visionária, no sentido em que antecipam questões e sensibilidades. Não se trata de dizer que isso acontece sempre ou com todos os artistas, mas, em muitos casos, há uma capacidade de pressentir transformações, como uma espécie de intuição do tempo. As artes têm essa dimensão sensível que lhes permite captar sinais ainda difusos e trazê-los à superfície. Nesse sentido, como refere, muitas obras e práticas culturais acabam por antecipar debates, tensões ou mudanças que mais tarde ganham expressão noutras esferas, como a política ou o espaço público. Por isso, é fundamental garantir diversidade e abertura no campo cultural, porque essas antecipações surgem frequentemente a partir de posições marginais ou menos dominantes, e não do centro mais estabilizado e institucionalizado.

Um dos textos do livro aborda a relação entre as universidades, a cultura e o sistema das artes. Nele, aponta uma certa dificuldade da academia em compreender a arte contemporânea e, sobretudo, as formas mais periféricas e marginais de expressão cultural. Relendo esse texto hoje, sente que o diagnóstico se mantém – ou até que se agravou – e que persiste um desfasamento entre o mundo académico e aquilo que está a acontecer fora dele, nomeadamente no campo artístico?

De um modo geral, sim, embora existam exceções importantes. Também é preciso distinguir diferentes realidades dentro da própria academia. Por exemplo, os centros de investigação, apesar da precariedade em que muitos investigadores vivem, têm produzido trabalho notável nos últimos anos. Há esforço, há qualidade e há resultados, tanto nas ciências exatas como nas ciências sociais. No entanto, esses centros funcionam muitas vezes como espaços relativamente isolados dentro da universidade. Por outro lado, a universidade, de forma mais ampla, tem vindo a transformar-se numa estrutura cada vez mais orientada por uma lógica utilitária. Isto é visível, aliás, no discurso político recente. Valoriza-se sobretudo aquilo que conduz diretamente ao mercado de trabalho ou à produção de resultados imediatos. Essa orientação faz com que áreas cujo valor não é imediatamente utilitário sejam frequentemente desvalorizadas ou marginalizadas. E isso representa um empobrecimento significativo. A ciência, a investigação e a criação não devem limitar-se a responder a necessidades imediatas, mas sim abrir espaço para o questionamento, para a experimentação e para a formulação de novos problemas e possibilidades, mesmo quando não têm uma aplicação prática imediata. Caso contrário, corre-se o risco de reduzir a universidade a uma função meramente instrumental, perdendo uma das suas dimensões mais essenciais.

[Depois de anos em fuga, o guru é finalmente detido. Mas o movimento de yoga e as escolas em todo o mundo continuam a funcionar. Ouça o último episódio de “Os segredos da seita do yoga”, o novo Podcast Plus do Observador. Uma série em seis episódios, narrada pela atriz Daniela Ruah, com banda sonora original de Benjamim. Pode ouvir aqui, no site do Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir aqui o primeiro episódio, aqui o segundo, aqui o terceiro e aqui o quarto e aqui o quinto episódio]

Deixando de lado o papel dos centros de investigação, por que razão a universidade, enquanto instituição, acabou por se afastar tanto desse dinamismo cultural e artístico? Como se explica esse desfasamento?

Há várias razões para isso. Uma delas prende-se com o financiamento das universidades, que tem sido insuficiente. Mas há também uma transformação mais profunda que é a perda de uma dimensão humanista que, no passado, estava muito mais presente na vida universitária. Recordo que, na minha geração, muitas universidades tinham companhias de teatro, cineclubes, galerias de exposição, espaços que foram fundamentais para a formação cultural e que tiveram um impacto significativo na paisagem artística portuguesa nas últimas décadas. Entre os anos 60 e 90, surgiram inúmeros projetos, grupos e criadores a partir desse contexto universitário. Esse afastamento resulta, por um lado, do subfinanciamento, mas também de uma massificação do ensino superior. Muitos estudantes que antes participavam ativamente na vida cultural traziam um capital cultural que era valorizado e incentivado. Além disso, havia um forte estímulo por parte dos professores, que promoviam esse contacto com a cultura – davam aulas em museus, iam à Cinemateca com os alunos. Hoje, essa relação tornou-se mais frágil. A universidade perdeu, em parte, essa capacidade de funcionar como um espaço vivo de experimentação cultural, o que contribui para o desfasamento em relação ao que acontece fora dela.

Hoje, parece cada vez mais irrelevante, para a sociedade civil, que um professor universitário tenha também um papel como intelectual no espaço público. Concorda com essa ideia?

Sim, de um modo geral, concordo. Hoje tende a exigir-se que o professor se confine à sua área de especialização. Essa expectativa limita o papel do académico enquanto intelectual e reduz a sua presença no debate social mais alargado. Há uma economia formal por trás das universidades hoje que a transforma num sistema burocrático e mercantilista. Tudo tende a ser avaliado em função da sua utilidade imediata e da sua rentabilidade.

E qual o efeito sobre a sociedade civil?

Torna-a mais pobre. Note-se que, de forma geral, os nossos públicos também se empobreceram culturalmente. Há uma transferência do papel de espectador para o de consumidor. Como discuto no livro, consumimos mais do que recebemos, mais do que participamos de forma crítica ou de debate com colegas e outros espectadores. Os próprios termos que usamos hoje – “oferta cultural”, “indústrias criativas” – refletem uma lógica de economia capitalista neoliberal. O conceito de espectador está a tornar-se quase obsoleto, o de obra de arte também, e práticas comunitárias artísticas são praticamente desconhecidas. Passámos a tratar a cultura como um produto a ser consumido em escala global. Isso nota-se na experiência de ir a um espetáculo: raramente se debate com outras pessoas sobre o que se viu. Muitos limitam-se a dizer “gostei” ou “não gostei” e desviam-se de uma análise mais profunda, porque lhes faltam os instrumentos e as ferramentas de reflexão, algo que, idealmente, se aprenderia na universidade. Essa falta de instrumentos críticos empobrece tanto a receção da arte como a própria democracia cultural.