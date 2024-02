As notas dos debates. Pedro Nuno disponível para Governo com Bloco, mas Mariana Mortágua quer acordo escrito: quem ganhou?

O debate entre Pedro Nuno Santos e Mariana Mortágua começou com o possível acordo entre ambos. A porta-voz do Bloco insistiu num compromisso escrito, Pedro Nuno Santos atirou a possível coligação para depois das eleições. Mortágua disse que PS e BE têm “responsabilidade de apresentar uma solução de estabilidade” para “virar a página da maioria absoluta na educação, habitação e salários”. Pedro Nuno afirmou que todos sabem que da sua parte há “disposição para construir uma solução de Governo que inclua o BE”.

Na questão da Justiça, ambos concordaram com as explicações da PGR sobre a Madeira e Pedro Nuno Santos até aplaudiu medidas do programa do Bloco para o sector. Mas, na questão das nacionalizações, a divergência já foi grande. Mariana Mortágua defendeu as nacionalizações da REN e CTT prioritárias nesta legislatura e depois as da EDP e Galp como objetivos, e acrescentou-lhe recuperar o controlo estratégico dos aeroportos, que considerou uma questão de “soberania”. Mas Pedro Nuno Santos recusou reverter as privatizações, como pede o Bloco, ainda que tenha sido crítico de muitas e que admita que algumas tenham sido “mal feitas”. O problema, apontou, são “os compromissos internacionais de pertença à UE”. Mas admitiu “discutir política económica e social”, desde que não parta “para uma negociação cheio de linhas vermelhas”.

Outros temas de grande divergência foram a Saúde e a Habitação. Mortágua quer menos fundos desviados para os privados e Pedro Nuno lembrou que salvar o SNS não é só salvar as carreiras médicas. O Bloco também atacou a maioria absoluta por não ter usado a Caixa para resolver a questão dos juros do Crédito à Habitação. Pedro Nuno acusou-a de “diagnosticar um problema mas não apresentar boas soluções”. Foi o penúltimo debate de Mariana Mortágua que se despede dos frente a frente televisivos domingo com Inês Sousa Real.

Segue-se o debate (o final para) André Ventura-Rui Tavares, na SIC Notícias, às 22h00.

Este sábado Rui Tavares e Paulo Raimundo têm os seus últimos frente a frente: o porta-voz do Livre debate com Luís Montenegro, às 20h30, na TVI. E o secretário-geral do PCP com Pedro Nuno Santos às 21h00 na RTP3. Pode ver o calendário completo de todos os debates neste gráfico.

Quem ganhou cada um dos debates? Ao longo destes dias, um painel de avaliadores do Observador vai dar nota de 1 a 10 a cada um dos candidatos por cada um dos frente a frente. E explicar porquê. A soma vai surgindo a cada dia, no gráfico inicial.

Pedro Nuno Santos (PS)-Mariana Mortágua (Bloco)

Ana Sanlez — O alvo de Mariana Mortágua neste debate não foi Pedro Nuno Santos mas a maioria absoluta. E o líder do PS também não se preocupou muito em defendê-la. Pedro Nuno tem as suas ideias e a maioria absoluta de Costa ficou para trás. E algumas dessas ideias até coincidem com as do Bloco (“Como a Mariana já disse…”). Mas o debate não foi todo de flirt. Apesar de fazerem o mesmo diagnóstico dos problemas, os ex-parceiros de geringonça têm soluções diferentes. Na saúde e na habitação isso ficou claro. Pedro Nuno Santos esteve bem ao desmontar a proposta do BE sobre a redução das taxas de juro do crédito à habitação da CGD. Não é possível, ponto. Pedro Nuno Santos foi muito menos sedento na captação do voto útil do que tinha sido com Rui Tavares, e não ouvimos que “as propostas do Bloco só podem ser aprovadas com o PS no Governo”. Ambos querem muito assinar um papel depois de 10 de março.

Alexandra Machado — O virar da página da austeridade passou com Mariana Mortágua para o virar da página da maioria absoluta. Era o argumento que tinha para mostrar a Pedro Nuno Santos que o PS tem de fazer um novo acordo à esquerda. E, ali, no debate ensaiou-se já uma eventual futura negociação. A saúde é o ponto central, tal como já foi quando o Bloco saiu do acordo de incidência parlamentar conhecido por geringonça. Pedro Nuno levou os temas preparados para um público bloquista, ainda que com diferentes visões sobre o controlo público das empresas – não se pode andar sempre a desconstruir, ainda que noutros momentos o agora líder do PS tenha revelado ideias mais de acordo com as do Bloco (que ainda assim vai mais longe a pretensão de controlo público de várias empresas) como a detenção de uma posição nos CTT (mas o que lá vai lá vai). Mas sabendo que este não será um tema decisivo numa futura negociação, Pedro Nuno deixou claro que não está nos planos do PS fazer qualquer reversão de privatizações. Também deitou por terra duas medidas propostas pelo Bloco, que catalogou de impossíveis, como a de obrigar a CGD a reduzir os spreads do crédito à habitação – usando um argumento “caro” a Mortágua, como o facto de isso só beneficiar quem tem empréstimos e, por isso, ser regressivo, quando os dividendos da Caixa podem ser usados para habitação para todos os portugueses – e a de proibir venda de casas a não residentes. Não há acordo sobre essas matérias, nem no modelo de dedicação plena dos médicos, mas não há linhas vermelhas para nenhum dos dois — uma certeza deixada por Pedro Nuno, num debate que, sem verbalizar, o líder do PS falou para o eleitorado do Bloco. E Mariana Mortágua falou para Pedro Nuno (não se importando com interrupções).

Filomena Martins — Para quem tenha estado desatento às redes sociais, Pedro Nuno Santos antecipou o frente a frente com o Bloco no Twitter com este post: “Hoje debatemos com Mariana Mortágua (…) Será uma boa oportunidade para confrontar duas visões sobre os desafios que enfrentamos hoje, com a certeza de que só um voto no PS permite afastar a direita e a extrema-direita do poder”. Esperava-se assim um líder do PS ainda mais aguerrido do que no debate com Rui Tavares a agarrar na bandeira do voto útil. Mas nada disso. Pareciam ambos à mesa do café naquele início, grandes amigos à conversa, ele a abrir todas as portas para uma solução do Governo com ela e ela, mais precavida, a exigir um papelinho escrito. E estava isto nesta madorna quanto finalmente a coisa lá aqueceu. Primeiro nas privatizações, com que o líder do PS até disse não ter concordado, admitiu terem sido mal feitas, mas, no fato de possível futuro primeiro-ministro, lembrou os compromissos europeus e disse não serem reversíveis: “O que lá, vai lá vai”! Depois Pedro Nuno foi muito hábil a desmontar as propostas da Saúde e da Habitação de Mariana Mortágua (sobretudo quanto ao papel da CGD) — mesmo que o que tenha para oferecer deixe a desejar —, e ganhou-lhe definitivamente com o apoio inequívoco à NATO e a homenagem a Navalny. Sem hostilizar a ex-futura-parceira da geringonça, ficou claro: ele é quem manda se forem viver juntos.

Pedro Jorge Castro — Conhecem aqueles casais de divorciados que se reaproximam e vão passar uma lua de mel antes de se casarem outra vez? São como Pedro Nuno Santos e Mariana Mortágua, esta noite, na RTP. Mas há uma tão grande dificuldade no mercado da habitação que só se casam mesmo se conseguirem passar a coabitar no Palácio de São Bento — sem isso, não há matrimónio, apenas continuarão um flirt a piscar olhos nas bancadas da oposição do Parlamento. Pedro Nuno Santos esteve neste debate como o Benfica em muitos jogos desta época, dando a primeira parte de avanço à adversária. Marcou muitos pontos na segunda parte, sim, mostrando posições mais responsáveis e demonstrando fragilidades do BE, na política de juros da Caixa, na proibição de casas a não residentes, nas propostas para contratar mais médicos para o SNS, a resistir às nacionalizações e mesmo no orçamento da Defesa. O problema é que de um candidato a primeiro-ministro esperar-se-ia que mostrasse ascendente do início ao fim. E na primeira parte Mariana Mortágua mostrou que consegue pôr o líder socialista no bolso, se quiser. A bloquista foi eficaz a apontar culpas à maioria absoluta e mesmo assim mostrou que um acordo pós-eleitoral pode estar mais perto. Ganhou mais votos do que ele neste debate, que não defendeu convictamente o voto útil e se arrisca a ter perdido à esquerda e ao centro em simultâneo. Cenas que acontecem a ex-casais.

Miguel Santos Carrapatoso — O debate era difícil para Pedro Nuno Santos. Não só porque Mariana Mortágua é uma adversária competente, mas também porque o socialista tem um problema de raiz: concorda em muitos aspetos com o Bloco de Esquerda. Aliás, a quantidade de vezes que Pedro Nuno foi apanhado pelas câmaras a acenar com a cabeça em concordância deveria merecer um capítulo num livro que se venha a escrever sobre “Erros a não cometer em debates”. Ainda assim, e ignorando as generalidades que ambos disseram sobre a Justiça, o debate teve bons momentos de confrontação. Pedro Nuno parece ter acordado do estado de letargia em que tinha mergulhado desde que venceu a liderança do PS e, aos poucos, lá vai dominando a arte de debater. Neste frente a frente, conseguiu um equilíbrio difícil: reconhecer que o país enfrenta desafios no acesso à Saúde e Habitação sem trair o legado do PS e sem parecer um ET que pergunta “o que é que não funciona”. Ao mesmo tempo, conseguiu sublinhar que o PS tem soluções exequíveis e moderadas quando comparadas com as de Mortágua, sem cair no erro de hostilizar o eleitorado que flutua entre Bloco e PS. Pedro Nuno caminhava sobre gelo fino, não cometeu muitos erros e, no essencial, foi bem sucedido. Se o grande desígnio do socialista nesta campanha é vestir um fato que não é o dele e falar ao centro, desta vez esteve mais competente. Mariana Mortágua, até pelos desempenhos anteriores, poderia ter feito muito mais. Terá querido poupar o adversário que é, ao mesmo tempo, o único garante de que o Bloco será relevante no futuro? Fica a dúvida. Mas quem joga para o empate perde e Mortágua perdeu — ter como bandeira o combate à crise na Habitação e não responsabilizar diretamente o homem que está à sua frente e que, por mero acaso, teve a pasta durante alguns anos, não pode ter sido um esquecimento inocente. Numas eleições que se farão também de voto útil à direita e à esquerda, pode ter sido uma estratégia arriscada.

