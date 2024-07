As sete horas da princesa das Astúrias em Portugal: almoçou com o Presidente, brindou "ao querido povo português" e visitou o Oceanário

A futura rainha de Espanha passou por Lisboa mas, não fosse a estrada cortada em frente ao Palácio de Belém e ninguém adivinharia a azáfama que se vivia lá dentro para receber tão ilustre convidada. A passadeira vermelha, a guarda em posição, a banda a tocar o hino e Marcelo Rebelo de Sousa garantiram que a princesa das Astúrias era recebida com pompa e circunstância na primeira visita oficial ao estrangeiro. A viagem foi curta, durou cerca de sete horas, mas muito simbólica e teve três paragens: o Mosteiro Jerónimos, o Palácio de Belém e o Oceanário. Vestida de vermelho e sorridente, Leonor de Borbón foi condecorada, disse num discurso que se sentia em casa e trouxe a preocupação da conservação dos oceanos.

A princesa Leonor partiu de Madrid esta sexta-feira com uma despedida oficial de honra no terminal T-4 do aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, pelas 10h30 da manhã (hora local, mais uma do que em Lisboa). Aterrou depois no aeroporto de Figo Maduro onde foi recebida por Marcelo Rebelo de Sousa. A primeira paragem em Lisboa foi no Mosteiro dos Jerónimos. A herdeira foi recebida pelo prior de Santa Maria de Belém e tinha na sua agenda colocar uma coroa de flores no túmulo de Camões, assinar o livro de honra do monumento e conversar com a sua diretora Margarida Donas. A passagem foi curta e a princesa partiu de seguida para o Palácio de Belém, a apenas alguns metros de distância.

Pelas 11h35, no Pátio dos Bichos já estava desenrolada a passadeira vermelha e a banda e a guarda posicionaram-se para receber a princesa. Ao fundo da rampa que dá acesso ao palácio viam-se algumas pessoas paradas na rua para ver quem era a personalidade que se aproximava. Quase ao bater do meio-dia o carro que transportava a princesa das Astúrias subiu a rampa e esta foi recebida por Marcelo Rebelo de Sousa. Subiram juntos a um púlpito onde se ouviram os hinos nacionais tocados pela banda presente. Primeiro o espanhol, a Marcha Real, e depois A Portuguesa. De seguida passaram revista à guarda e seguiram para o interior do palácio.