Da Catalunha à Galiza, passando por Lisboa: o verão institucional de Leonor, a princesa das Astúrias

É preciso recuar a junho de 1983 para encontrar a primeira viagem oficial ao estrangeiro do atual Rei. O então príncipe Felipe, com 15 anos, foi enviado à Colômbia em representação do Rei Juan Carlos para as celebrações dos 450 anos de fundação de Cartagena das Índias, a capital do país. Ao príncipe das Astúrias juntar-se-ia mais tarde o então primeiro-ministro espanhol, Felipe González, que viajou em outro avião. Na agenda estava uma visita à catedral da cidade, uma revista às tropas e um ato solene na Academia de História de Cartagena, no qual também estiveram presentes 16 líderes da América Latina.

À chegada, Felipe foi recebido pelo Presidente colombiano da altura, Belisario Betancur, que em 2014 recordou o momento. “O Rei don Juan Carlos tinha-me ligado em antecipação e disse-me ‘envio-te o rapaz, cuida dele que é apenas um menino’”, disse o ex-Presidente, citado na Hola, a propósito da ascensão ao trono de Felipe VI. “Deveria ter a timidez de um menino própria da sua idade a enfrentar os protocolos oficiais, mas como tinha crescido na realeza, a sua timidez era uma sombra porque movia-se com desenvoltura.” O político acrescentou que o jovem príncipe “não se esquivava a nenhuma conversa e nunca ostentava o seu estatuto”. Betancour contou ainda que dona Sofia também fez a sua própria chamada, mas para a primeira dama colombiana. “É um bebé e não tem idade de merecer”, terá dito a rainha.

Uma passagem pela Catalunha ainda antes da viagem a Portugal

Na próxima terça-feira, 9 de julho, Leonor e Sofia vão à Catalunha a propósito do Prémio Princesa de Girona. As duas irmãs vão ter momentos da agenda sem a presença dos pais, como por exemplo uma visita das duas irmãs ao atelier do artista escultor Jaume Plensa em Barcelona. No dia seguinte, a família real vai participar na cerimónia de entrega dos prémios, que celebra também os 15 anos da fundação “que trabalha para acompanhar os jovens no seu desenvolvimento de competências, o seu impulso profissional e no bem estar emocional”, segundo se pode ler no site da instituição. A celebração de 10 de julho terá lugar no Palácio do Congressos Costa Brava de Lloret de Mar. Leonor, que é princesa das Astúrias e Girona, será, claro, protagonista.

A agenda oficial continua e termina em Maiorca, onde começam depois as férias do verão

A próxima paragem da agenda da princesa Leonor é em Marín, na Galiza. A herdeira vai acompanhar os pais à entrega de diplomas aos alunos da Escola Naval Militar, onde ela própria vai ingressar no final de agosto. Ainda no fim do mês de julho, mais precisamente no dia 26, os reis deverão assistir à cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos em Paris e, segundo o El País, é possível que a princesa Leonor os acompanhe. Para dois dias à frente no calendário está marcada a inauguração da Copa del Rey Mapfre em Palma de Maiorca, a competição de vela que tradicionalmente conta com a presença da família real. Em agosto a família real goza em Maiorca das suas férias de verão.

Para trás já está o aniversário de reinado de Felipe VI e o diploma militar

As grandes celebrações deste verão começaram a 19 de junho, quando Felipe VI completou 10 anos de reinado. A agenda de eventos começou pela manhã com a atual família real, composta pelos reis e pelas duas filhas, na varanda do Palácio Real a assistir ao render da guarda real e um verdadeiro desfile militar no pátio do palácio que dá para a Catedral de Almudena, a Praça da Armeria. Depois houve uma cerimónia no interior do palácio na qual o Rei discursou e atribuiu condecorações da Ordem de Mérito Civil a 19 cidadãos de diferentes idades e profissões, um por cada comunidade autónoma mais Ceuta e Melilla. De seguida, um almoço com os homenageados contou com umas palavras das duas filhas dos reis.

“Mamã, papá, majestades”, começou a princesa Leonor. “Nestes 10 anos aprendemos com os nossos pais o que significa o compromisso que nós os quatro temos com todos os espanhóis”, prosseguiu a infanta Sofia. A herdeira pediu aos presentes um brinde pelos pais e reis que ensinaram a ambas “o valor desta instituição” desde que nasceram. Na segunda parte das celebrações foram Leonor e Sofia as protagonistas numa visita à Galeria das Coleções Reais com um grupo de 40 jovens da sua geração, à noite juntaram-se aos pais para ver um espetáculo de música e de projeções no palácio.

As duas filhas dos reis viajaram para Madrid para participarem nestas celebrações. A princesa Leonor está na fase final da sua formação militar no exército de terra na Academia Militar de Saragoça. No final do verão integrará a Armada em Marín, em Pontevedra. A infanta Sofia, por seu lado, está a estudar no colégio no País de Gales onde também estudou a irmã. Os reis eméritos, Juan Carlos I e Sofia não marcaram presença nos eventos.

O mês de julho começou em modo militar com uma cerimónia que marcou o fim da formação de 10 meses da herdeira e seus colegas na Academia Militar de Saragoça. No dia 3 a princesa Leonor recebeu o diploma e a Gran Cruz do Mérito Militar das mãos do Chefe Supremo das Forças Armadas, o Rei e seu pai. Na cerimónia também estavam dona Letizia que deu um apertado abraço à filha, a infanta Sofia e a ministra da Defesa, Margarita Robles. Leonor integrou a formação em 2023 e fez dois cursos num ano com o juramento de bandeira pelo meio. Vai continuar a sua formação militar durante mais um ano, mas a partir de agosto será na Escuela Naval de Militar de Marín e a bordo do navio-escola Juan Sebastián de Elcano. No ano letivo de 2025/26 a formação será no campo aéreo e a princesa vai integrar a Academia General del Aire de San Javier. Depois, seguem-se os estudos universitários.