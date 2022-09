Carro funerário da Rainha Isabel II tinha matrícula com referência a Bolsonaro?

Durante vários dias do mês de setembro repetiram-se imagens do funeral da Rainha Isabel II. E em parte desses dias foi possível acompanhar momentos do percurso do carro funerário com o caixão que transportava o corpo da monarca, cujas imagens foram amplamente divulgadas. Uma publicação encontrada no Facebook alega que a matrícula do veículo que transportava o caixão tinha uma mensagem sobre as eleições brasileiras.

Leia aqui o Fact Check na íntegra.

