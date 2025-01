Autarcas cerram fileiras em torno de Marques Mendes

O relógio está a contar, há protocandidatos que já estão no terreno e, apesar dos largos meses que faltam para as eleições presidenciais, a marcação de território no caminho que leva a Belém começou em força e tornou-se uma inevitabilidade. Com as sucessivas sondagens a serem dominadas claramente pelo almirante Henrique Gouveia e Melo, a vida complicou-se para os possíveis candidatos de PS e PSD. No caso do centro-direita, Luís Marques Mendes continua a ser o pré-candidato mais provável, mas os dados que existem até ao momento não são exatamente animadores sobre o sucesso da candidatura — mesmo dentro do PSD, onde não faltam céticos sobre as suas reais hipóteses de ganhar a corrida ou sequer de passar à segunda volta. É preciso dar ao pedal.

Este sábado, Luís Marques Mendes estará em Ovar, marcando presença num evento dos Autarcas Sociais Democratas, ao lado de Hugo Soares, Carlos Moedas e Luís Montenegro. Sob o pretexto formal de lançar as próximas eleições autárquicas, o convite ao antigo líder do PSD não deixa de ser um sinal político relevante: depois do ato falhado que foi a presença do comentador no último congresso do partido, a direção do partido está a tentar dar espaço e tempo a Mendes para de alguma forma se reencontrar com eleitorado social-democrata.

A preocupação não é para menos. Há muito que se instalou a convicção junto de alguns setores do partido de que Luís Marques Mendes não será capaz de alargar a “base eleitoral” do PSD. Existem autarcas do espaço político do PSD — como Carlos Carreiras ou Isaltino Morais — que não escondem as dúvidas sobre a candidatura de Mendes e que apoiam ativamente Gouveia e Melo. Pedro Santana Lopes, que se pôs formalmente fora da corrida presidencial mas que continua a ser muito acarinhado pelas bases do partido, veio dar uma entrevista ao Público onde para dizer que “Marques Mendes não desperta o mínimo entusiasmo”.

Aliás, a última sondagem da Pitagórica para a CNN e TSF veio trazer um dado alarmante: Pedro Passos Coelho (que se pôs fora da corrida) é o mais bem posicionado junto do eleitorado da Aliança Democrática, seguido depois por… Henrique Gouveia e Melo. Quer isto dizer que, de acordo com este estudo de opinião, Luís Marques Mendes está atrás do almirante mesmo entre a base eleitoral que deu a vitória a Luís Montenegro nas últimas eleições legislativas. Perante este cenário pouco animador, e mesmo que a partir da direção do PSD se vá jurando a pés juntos que Mendes tem todas as condições para chegar a uma segunda volta e vencer as presidenciais, importa nesta altura dar todos os sinais de apoio ao antigo líder social-democrata.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este encontro em Ovar servirá seguramente para relançar as aspirações presidenciais de Luís Marques Mendes — mesmo que todos se esforcem para dizer que não. Ao Observador, Pedro Pimpão, autarca de Pombal e presidente dos ASD, garante que o partido está totalmente focado no desafio autárquico, mas faz rasgadíssimos elogios a Luís Marques Mendes. “Pessoalmente, não tenho dúvidas de que o perfil de Marques Mendes é aquele em que me revejo, com provas dadas em prol da intervenção cívica, com um percurso de vida e uma ligação à sociedade com reconhecido mérito”, diz. “Tem o perfil indicado para vir a ser um bom Presidente da República”.

Mesmo insistindo que esta é apenas a sua opinião “pessoal” e que não vincula mais ninguém — até porque ainda não há candidaturas oficializadas —Pedro Pimpão sublinha que Luís Marques Mendes tem um perfil “sobejamente conhecido da esmagadora maioria da população portuguesa” e já prestou contas públicas da sua experiência política — notoriedade, previsibilidade e currículo que são geralmente características a que os apoiantes de Luís Marques Mendes se agarram para contrariar os primeiros dados favoráveis aos potenciais adversários, sobretudo a Gouveia e Melo.

Todavia, a última sondagem da CNN reforçava uma perceção que tem dominado o debate público sobre as eleições presidenciais: mais do que favorecer a experiência política — que Mendes tem de sobra e Gouveia e Melo não —, os portugueses parecem privilegiar características como a “liderança forte”, a “integridade e ética” ou, por exemplo, a “capacidade de comunicação”. Ora, curiosamente (ou não), Luís Marques Mendes vai falar neste encontro do PSD para falar sobre “Governança Local e Ética: Construindo Pontes de Confiança com os Cidadãos”.