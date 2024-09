Os bastidores da escolha do novo PGR. Amadeu Guerra foi a primeira e única opção de Montenegro

Montenegro foi indicado pela Assembleia da República, enquanto Amadeu Guerra representava a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Discretos, trabalhadores e formais — é assim que fontes da CADA caraterizam os dois naquela altura —, construíram uma boa relação e mantiveram o contacto desde aí.

Foi precisamente essa boa relação que permitiu superar o pessimismo de Amadeu Guerra e convencê-lo a aceitar liderar o Ministério Público.

Ao contrário do que aconteceu com José Souto Moura, Joana Marques Vidal e Lucília Gago, o papel do titular da pasta da Justiça não teve relevância na escolha. Enquanto António Costa (ministro da Justiça em 2000), Paula Teixeira da Cruz (ministra da Justiça em 2012) e Francisca Van Dunem (ministra da Justiça em 2018) foram preponderantes e indicaram mesmo os respetivos procuradores-gerais, desta vez o processo foi liderado exclusivamente pelo primeiro-ministro.

Primeiro-ministro só levou um nome ao Presidente da República: Amadeu Guerra

Fontes governamentais asseguram que Amadeu Guerra foi a primeira e única opção de Luís Montenegro. No entendimento do primeiro-ministro, este cumpria claramente as características de liderança e de comunicação que a ministra da Justiça já tinha avançado em entrevista ao Observador.

Além disso, representa um corte com Lucília Gago — a tal “nova era” que Rita Alarcão Júdice defendeu na mesma entrevista — com quem, aliás, Amadeu Guerra teve uma relação sempre distante e fria. E é uma das caras do combate à corrupção por via do seu trabalho como diretor do DCIAP entre 2013 e 2019.

Como o Observador revelou, Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro tiveram duas conversas sobre o sucessor de Lucília Gago.

Na primeira, acertaram o perfil, excluindo a hipótese de ser um académico ou um advogado. E concluíram que teria de ser um magistrado, de preferência um procurador de carreira. Presidente e primeiro-ministro concordaram que não devia ser aberta qualquer guerra com a magistratura do Ministério Público e com o seu influente sindicato.

E com as características que a ministra da Justiça já tinha sinalizado em nome do Governo: liderança, exercício da ação hierárquica e comunicação.

Na segunda conversa, que estava aprazada para um período entre 27 de setembro e 1 de outubro, seriam discutidos nomes. “Nomes” porque a tradição, a praxis seguida noutras ocasiões, implica que o primeiro-ministro apresente uma lista de três nomes ao Presidente da República.

Luís Montenegro quebrou essa tradição e apresentou apenas um único nome (Amadeu Guerra) por estar convicto de que a primeira opção era de facto a única que deveria ser ponderada.