Bate coro, grupos de WhatsApp, "choque" com Villas-Boas, vídeo "mistério" e as contradições: o início do julgamento da Operação Pretoriano

Depois das questões de Sofia Ribeiro Branco, também a advogada de Fernando Saul, Cristiana Carvalho, fez perguntas a Madureira, numa interlocução que acabou por ser travada pela própria juíza. “André Villas-Boas não está aqui a ser julgado. O que é que pretende demonstrar? Que houve algum tipo de incitamento e que isso depois justifica a ação dos arguidos?”, atirou. “Existiam muitas páginas nas redes sociais que era só para enxovalhar o presidente, a dizer que ‘o velho tinha de morrer’ e coisas assim. Só não queria que ele fosse humilhado. Porque é que era o bombeiro de serviço? Sempre foi assim, tentei sempre acalmar os ânimos, muitas vezes ia lá e nem era preciso chamar a polícia”. Estava concluído o depoimento de “Macaco”.

Logo de seguida, Hugo Carneiro, conhecido por Hugo Polaco, também quis falar num momento que ficou sobretudo centrado na questão das pulseiras para entrada na Assembleia Geral. “Nesse dia fui à Assembleia, normal. Cheguei lá, tudo normal, entrei e vi. É o que posso dizer… Pulseiras? Eu fui lá falar com a senhora, bati-lhe o coro e pedi as pulseiras. Disse que tinha a minha mulher, colegas de trabalho e precisava de pulseiras para entrar. Nas outras Assembleias também me deram pulseiras”, disse o adepto portista.

– O senhor não está credenciado e ainda pede pulseiras para outras pessoas?

– Mas não sou eu que estou mal, quem está mal é a menina que me deu as pulseiras. Eu bati-lhe o coro e ela deu…

– E esteve com o senhor Fernando Madureira?

– O senhor Fernando nunca esteve comigo. Só quando existiram os problemas com o senhor Henrique Ramos é que a gente se cruzou.

– O que é que viu nessa altura?

– Não vi nada. Antes da situação do Tagarela eu não vi nada. Não vi agressões, nada. Estive sempre sentado. Depois peguei na minha companheira e vim embora. Não vi nem ouvi nada de agressões, é mais pura das verdades que estou aqui a dizer…

– O senhor não deu pulseiras a mais ninguém?

– Só dei à minha mulher e ela deu às amigas. As pessoas podem dizer o que quiserem mas é mentira.

– O senhor ainda abre também uma porta, não é?

– Sim, estávamos lá, um senhor de alguma idade magoou-se e os seguranças estavam aflitos. Então eu abri a porta para ajudar os seguranças.

– Tem o dom de ver pelas paredes? Se estava dentro do recinto como é que sabia que do outro lado alguém estava a passar mal? Não venham com versões do arco da velha…

– Ouvi pessoas a dizer que uma pessoa se estava a sentir mal, ouvia as coisas pelos rádios dos seguranças.

“Estive só lá na Assembleia a falar com uma senhora que foi qualquer coisa da cultura. Eu só quero o FC Porto campeão, o resto quero lá saber. Ninguém me mandou fazer nada. Se o Madureira tivesse dito para pararem? Há perguntas que não consigo responder, está aqui a confundir-me. Fazer o que o líder dizia? Então e se ele me mandasse atirar de uma ponte, eu atirava-me? Eu não ia fazer algo que ia contra a minha cabeça. Eu na Assembleia não ia votar, não percebo nada daquilo. Só ia ouvir, gosto de ouvir os discursos. A gente respeitava muito o falecido Pinto da Costa, é o rei”, concluiu, entre vários reparos da juíza.

Por fim, Vítor Manuel Oliveira, conhecido por Aleixo (o pai), foi o terceiro e último arguido a falar, dizendo que não era membro da claque Super Dragões. “Soube da Assembleia pelos jornais. Vi lá o senhor Fernando [Madureira], o meu irmão José. Cumprimentei-os, tudo normal. Depois estive no auditório com eles, não havia lugar para toda a gente. Estávamos num corredor a cantar músicas. Lá dentro do Dragão Arena vi uma confusão mas não sei quem era a pessoa em concreto. Vi depois do presidente Pinto da Costa falar. Quando o presidente acabou de discursar, muita gente começou a chamar-lhe nomes. Velho, que estava agarrado ao poder… Senti-me indignado com aquilo, eu adoro o presidente”, começou por dizer no depoimento.

“Saltei para o pavilhão [para o recinto do Dragão Arena], fui à bancada norte e disse que não tinham nada que mandar vir e que estavam a cuspir no prato onde comeram estes anos todos. Estava lá um senhor a dizer que ele mamou [Pinto da Costa] e que eu queria mamar. Tive um impulso e dei-lhe uma chapada. Depois levei um soco, não dele, de outra pessoa. Depois vim a saber que era pai desse rapaz. Na altura até queria pedir desculpa ao pai. Vou fazer neste tribunal quando os vir se for possível. Nessa altura reparei que o meu filho estava ali, foi para me defender. Senti-me mal, vim pela parte de cima. As pessoas começaram a insultar-me a dizer que levei e bem. Do nada vi um senhor a dizer que devia levar mais. Peguei, dei-lhe um cachaço e saí dali. Disse ao meu filho ‘O pai vai embora, já fez me***’. Pedi desculpa a vários dirigentes do FC Porto que conheço. Depois fui ao Capa Negra comer um prego e vi na TV que na Assembleia tinha dado mais problemas”, acrescentou Vítor Aleixo. “Quero pedir desculpa à pessoa que agredi e ao seu pai”.

Chegava ao fim o primeiro dia do julgamento da Operação Pretoriano, que teria ainda mais um episódio no exterior quando Vítor Catão, outro dos 12 arguidos no processo que chegou a estar em prisão preventiva e mais tarde passou a prisão domiciliária, a dizer que tinha sido ameaçado e insultado por elementos dos Super Dragões na zona do Mercado Ferreira Borges, perto do tribunal mas já sem polícia. “Conheci-os. Tenho receio, claro, e a polícia tem de me dar proteção. Não tenho nada a ver com os Super Dragões, nem nunca fui dos Super Dragões. Estão a ameaçar-me. Sou pai, tenho netos e filhos”, disse aos jornalistas.

Dia 2. O piscar de olho de Macaco, a emoção por Pinto da Costa e o “vale tudo, não é?”

Apesar de continuar detido, as mais de três horas de depoimento pareceram dar um outro estado de espírito a Fernando Madureira, que no início da segunda sessão de julgamento foi dos primeiros a chegar (sempre com um grande aparato) e piscou o olho à entrada da sala para a zona onde se concentravam todos os outros arguidos da Operação Pretoriano. Não são muitos aqueles que conseguem ver o antigo líder dos Super Dragões desde que chega na carrinha celular ao Tribunal de São João Novo até entrar na sala, sendo que até aí estão apenas os arguidos, os advogados, familiares e os quatro/cinco jornalistas que ficam nesse espaço (os restantes acompanham as incidências através de vídeo numa sala ao lado). Ainda cá fora, Vítor Catão recordava o episódio da véspera. “Se tenho medo? Com esta gente toda aqui, não”, dizia.

A sessão, de novo com atraso no início, começou com uma série de pedidos entre dispensas de apresentação periódicas em esquadras em dias de julgamento ou dispensas por questões laborais. Todos aguardavam o que seria o depoimento de Fernando Saul, antigo Oficial de Ligação aos Adeptos do FC Porto, com a advogada Cristiana Carvalho a assumir também o protagonismo nas declarações aos jornalistas no exterior, mas antes haveria não só a conclusão das declarações de Vítor Manuel Aleixo mas também o depoimento do filho.

“Passei à frente na fila para a Assembleia, encostei-me a uns colegas que estavam por ali e passei. Se tinha conhecimento de que tinha de estar no P1 às 20h45? Não, não sabia de nada disso. Proibição de filmagens? Também não vi nada disso. Eu adoro o Presidente, ele estava a ser insultado… Para mim o presidente é o símbolo do Porto, é o FC Porto. Mensagens de que o Aleixo estava avisado? Mas eu não sei nada disso, não tenho redes sociais, sou daqueles antigos…”, concluiu no depoimento que começara na véspera e que seria depois continuado pelo filho, Vítor Bruno, conhecido como “Aleixo” como o progenitor.

“Fiz a acreditação na Assembleia Geral e entrei, foi tudo normal. Estava na bancada norte do Dragão Arena. Ouvi os discursos todos. O doutor Lourenço Pinto [antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral] falou e esteve tudo bem, o presidente Pinto da Costa falou e começaram os insultos. Diziam ‘Estás velho, vai acabar a mama, vai embora’. Os insultos vinham principalmente da bancada norte”, começou por dizer.

“O meu pai sempre disse para o respeitar a ele, depois à minha mãe e, por fim, o Pinto da Costa. O meu pai discutiu com um indivíduo, deu-lhe uma chapada e depois leva um soco de outra pessoa. Cheguei lá e dei um soco a esse homem. Depois o homem caiu, levantou-se e eu afastei-o com um pé. Porque troquei de roupa? Troquei a camisola no pavilhão e as calças no carro. Um amigo disse-me ‘Estás com a camisola cheia de sangue’. Fiquei nervoso, a minha mãe disse que a polícia me ia levar. Confusão com o meu pai? Mal vi isso, a minha reação foi descer. Dei-lhe um soco, o homem caiu. Levantou-se e vinha para cima outra vez e foi quando o afastei com o pé. Ele não caiu ao chão, ficou nas cadeiras. Entretanto o meu pai chamou-me e fui para cima”, começou por referir Vítor Bruno “Aleixo” sobre os episódios ocorridos no Dragão Arena.

– O senhor disse ao Henrique Ramos ‘Vou-te matar’ e depois cuspiu-lhe na cara, como diz a acusação?

– Não é verdade. Só lhe perguntei ‘Quem és tu para estares aqui a falar?’. Disse-lhe que não tinha moral nenhuma para falar. O senhor Henrique Ramos começou a desafiar as pessoas que estavam na bancada, foi apelidado de candongueiro. Foi para a Assembleia falar de Casas do FC Porto que eram fictícias para venda de bilhetes mas ele também comprava bilhetes e depois revendia-os. Estava indignado e não me dou com ele há vários anos. Sempre que nos vemos dá faísca. Só lhe disse que ele era um ‘mamão’ e que ‘sócio dos três grandes’, depois um amigo meu afastou-me dali…

“Sim, fazia parte de um grupo do WhatsApp dos Super Dragões mas muitas vezes estava dois ou três dias sem passar por lá, quando via tinha mil e tal mensagens no grupo. Muitas vezes já nem via o que estava lá. Estou arrependido. Não quis ligar ao senhor [que agrediu] mas quando ele estiver cá, se a senhora doutora deixar, quero pedir desculpa. Não o fiz antes porque podia interpretar de outra maneira”, concluiu antes de uma curta pausa de cinco minutos, mais para beber um café, ir à casa de banho ou fumar um cigarro, que teria antes Vítor Manuel “Aleixo” a tentar explicar a mensagem de Sandra Madureira, mulher de “Macaco” e vice dos Super Dragões, para ser “discreto” e evitar as coisas “da última vez”. “Estava a referir-se ao incidente da primeira Assembleia, que eu nem sou dos Super Dragões. Às vezes arranjava cartões para um amigo que me pedisse. Até estranhei ser preciso, quem trabalhava no FC Porto costumava facilitar a entrada”, disse.

Depois de uma pausa de cinco minutos, Fernando Saul começou a depor, tendo logo no início de enfrentar as mensagens de WhatsApp apontadas pela juíza onde teria escrito “Vai levar nos cornos, o Aleixo e o pessoal já está avisado”: “Foi três meses antes, nem se sabia que ia existir Assembleia. Tinha um problema com o Henrique Ramos, que ele andava a difamar-me. Disse às pessoas para terem cuidado com ele”.

– Vai levar tudo nos cornos. Como e onde? Tudo era só para ele?

– Era só para o senhor Henrique Ramos.

– E esta mensagem onde diz ‘Vai haver mocada, a Assembleia vai ser quentinha, vai dar m****’?

– Mesmo não sendo da segurança alertei que ia mais gente do que o costume e que devia existir mais segurança. Alertei o diretor de segurança e o diretor de marketing. Curiosamente são os únicos diretores que continuam [com a nova direção de André Villas-Boas]. Isto é extraordinário…

– E quando diz ‘Levou nos cornos esse boi mas dei-lhe lá dentro, ninguém viu’?

– Foi para me vangloriar aos meus amigos. Isso não aconteceu.

“Eu era funcionário do FC Porto, não fazia parte da claque. Fui funcionário durante 25 anos, era Oficial de Ligação aos Adeptos e o speaker do Estádio do Dragão. Cheguei à Assembleia tarde, já estava tudo a sair do auditório. No Dragão Arena estive só com a Sandra Madureira. Estava tudo tranquilo. Eu fiquei na bancada sul, que era onde tinha lugares. As outras bancadas estavam cheias. Confusão? Depois do discurso do Pinto da Costa ouviram-se insultos e apupos. Passados uns minutos vi que na bancada norte houve um tumulto e vejo as pessoas a afastarem-se. Aquilo terminou, a Assembleia retomou e só na parte final há uma altercação com o senhor Henrique Ramos. Sandra Madureira? Vi a dona Sandra a discutir com um adepto e eu conheço-a devido às minhas funções. Isso foi na bancada sul. Eu só disse ‘Oh Sandra, deixa lá isso, anda embora’. Ela estava a discutir por causa de umas mensagens e de uns vídeos, por causa das filhas. Disse para ela sair dali e ela saiu. Não chegou a existir qualquer problema”, contou sobre a Assembleia Geral.