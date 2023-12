O Conselho do BCE nem sequer falou, na reunião desta quinta-feira, em descer as taxas de juro, garantiu Christine Lagarde. A rápida descida da inflação (para 2,4%) e o abrandamento económico na zona euro gerou expectativas de que a presidente do BCE pudesse abrir a porta – mesmo que ligeiramente – a uma descida dos juros. Mas “não podemos baixar a guarda, de modo algum“, perante os riscos de inflação, frisou a francesa. Estas palavras, porém, não alteraram a perspetiva dos mercados financeiros, que continuam a apostar que o BCE irá baixar as taxas para 2,5% até ao fim de 2024. Talvez porque, como se viu nos últimos anos, nem sempre a presidente do BCE seguiu o seu próprio guião.

Christine Lagarde subiu ao púlpito, como é habitual, na sala de conferência de imprensa da sede do BCE em Frankfurt. Desta vez, porém, rapidamente se percebeu que a saúde da presidente do BCE não estava a 100%. “Estou em modo de recuperação de Covid“, esclareceu, garantindo depois: “não se preocupem, não estou contagiosa“. Com a voz claramente afetada e com bastante tosse, a francesa explicou que, tendo o BCE feito há pouco tempo (em setembro) aquela que se acredita ter sido a última subida de juros, não faz sentido estar já a falar em descidas.

