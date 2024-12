Biden em Angola. Visita é "simbólica", mas é também uma jogada de influência contra China e Rússia

Uma vitória que resume como “simbólica” acima de tudo e que tem também o potencial de animar parte da sociedade civil: “Ouvi comentários de gente que me disse ‘Quando vierem cá os americanos, vamos fazer manifestações e, com eles a ver, a polícia, a guarda presidencial e a PIR [Polícia de Intervenção Rápida] não vão estar a disparar contra os manifestantes. Porque os americanos estão a ver’.”

Agora estão formalmente “a ver”, mas não é que não estivessem já no país. Apesar do alinhamento histórico do MPLA com a União Soviética na Guerra Fria, há muito que norte-americanos e angolanos aprenderam a colaborar de forma pragmática. Não por acaso, este ano assinalaram-se os 70 anos da presença da petrolífera americana Chevron em Angola — com a empresa a anunciar que planeia alargar a sua exploração no país daqui para a frente.

Dentro da administração Biden parece haver clareza sobre o que esperar desta viagem: “Eles querem diversificar parceiros, certo? Não querem estar totalmente dependentes da China e, honestamente, também não querem estar totalmente dependentes de nós”, reconheceu um responsável do governo ao Washington Post, no início deste ano. “A nossa rivalidade com a China não define a nossa relação com África. Mas não está divorciada disso”, reconheceu o mesmo responsável.

A grande dúvida que se coloca agora e que não se colocava no início do ano é se, com a próxima administração norte-americana, o foco na relação se manterá o mesmo. Sérgio Calundungo prevê que com Donald Trump possa haver um possível “arrefecimento” das relações, não exclusivo dos EUA com Angola, mas com todo o continente africano.