O momento era de reencontros. Pela primeira vez desde que a pandemia de Covid-19 tinha obrigado a deslocar o trabalho para o mundo das videoconferências, mais de uma centena de representantes da rede da Cáritas Internacional, oriundos de múltiplos pontos do globo, iam reunir-se presencialmente em Roma. O tema da conferência de dois dias, agendada para 21 e 22 de novembro, era a “cooperação fraterna” — um tópico especialmente relevante para a organização no momento atual.

Com sede em Roma, a Cáritas Internacional, a principal rede de solidariedade da Igreja Católica a nível global, é composta por 162 organizações nacionais (como a Cáritas Portuguesa), que operam em cerca de 200 países e territórios — na prática, a quase totalidade do planeta. Os últimos dois anos foram especialmente desafiantes para a instituição: por um lado, a pandemia e os isolamentos aumentaram as necessidades sociais (para se ter uma ideia, atualmente a Cáritas Portuguesa dá apoio social diário a 120 mil pessoas); por outro lado, a guerra na Ucrânia abriu as portas a um esforço de solidariedade global em que a Cáritas teve um papel relevante (com o envio de 100 milhões de euros e o apoio a mais de 3,5 milhões de pessoas em 50 centros de ajuda em todo o país).

A reunião era aguardada com expectativa, como se lia no anúncio publicado pela Cáritas Internacional: “A conferência vai acontecer num momento em que as organizações que são membros da Cáritas são confrontadas com o impacto devastador da pandemia, agravado pelos efeitos negativos da guerra e da violência nos mais vulneráveis, e com a necessidade de uma cooperação criativa e coordenada. (…) Os resultados desta conferência também vão fornecer à Cáritas Internacional a base de trabalho para conduzir a confederação até 2030 e para a Assembleia Geral que vai ocorrer em maio de 2023.”

