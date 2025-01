Candidatura de Seguro começa a rolar. Não espera "absolutamente nada" do PS, mas já junta tropas

Na sala do hotel Sheraton de Lisboa, onde decorreu o almoço-debate do International Club (grupo de influência que se apresenta como uma associação de promoção e difusão da diversidade cultural), estiveram vários socialistas que integraram ou apoiaram a sua direção no PS como Álvaro Beleza (que se repetira na plateia do final da tarde na sessão de jovens da SEDES, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social a que preside), Eurico Brilhante Dias, João Soares, Óscar Gaspar, Afonso Candal, Pedro do Carmo ou Manuel Lage. À tarde, na SEDES, esteve ainda Henrique Neto (o empresário e histórico socialista que concorreu à Presidência da República em 2016). Na plateia e com uma pergunta sobre o PRR (ler mais adiante) esteve também o antigo ministro (de Cavaco Silva) Luís Mira Amaral.

E se na sala havia nomes suficientes para compor uma comissão de honra para as presidenciais, no discurso de Seguro é clara a ambição por Belém, numa abordagem que tem a estrutura de manifesto presidencial. O socialista não só fez a apresentação do seu perfil — o homem do interior que conhece a pobreza –, como desfiou oito metas para o país — da ética política à qualidade da democracia, passando ainda pela reflexão sobre a criação de “critérios institucionais” para a governabilidade.

E no final do debate, em resposta a uma pergunta da plateia, já não deixava grande margem para dúvidas sobre o papel político que quer assumir, ao proclamar: “Muita gente vai à Constituição ver o que um Presidente deve fazer. Eu olho para o país para ver o que o Presidente da República tem de fazer nos próximos anos. O momento é singular.”

O seu momento vai sendo de semear ideias e medir apoios, já sem discrição. Falou nas “pessoas” que lhe falaram nos últimos tempos “nesse sentido” (o de Belém) e em como lhes perguntava “mas porquê” e tinha como resposta a referência à sua origem de jovem do interior (de Penamacor) que “percebeu o sentido das desigualdades e das injustiças”: “Sinto-me muito honrado por reconhecerem em mim características que podem ajudar o país na função do Presidente”.

Promover a governabilidade e orçamentos que não vão a votos

Sobre o conteúdo, Seguro aparece depois de dez anos de afastamento e a tentar tirar proveito da parte dessa ausência que representa distância face aos “casos e casinhos” dos últimos anos (sobretudo nos governos do seu próprio partido). Fala na necessidade de “aumentar a qualidade da democracia”, dizendo ser “inaceitável que não exista uma dimensão ética quando se exercem cargos políticos” e que é também “inaceitável” fazer “leis à medida”, numa referência indireta (porque não referiu o caso) à mais recente nomeação falhada para a secretaria-geral do Governo e a alteração legislativa que foi feita para responder a uma questão salarial.

Outra proposta que tem alinhada — e que insiste que faz apenas parte dos pensamentos que tem acumulado nos últimos anos de observação distanciada — é a de “criar condições de governabilidade”. Uma incumbência que tem sido assumida pelos Presidentes da República, exercida sobretudo através do poder da palavra e da magistratura de influência, mas que Seguro parece querer que vá além disso. E isto porque fala em “encontrar critérios institucionais” para resolver situações parlamentares complexas.