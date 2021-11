Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

A Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Autoridade Tributária estão a fazer buscas no estádio municipal do Sporting de Braga, confirmou o Observador. O empresário Bruno Macedo também está a ser alvo de buscas que estarão a ser lideradas pelo juiz de instrução criminal Carlos Alexandre.

Em causa estão suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais que estarão relacionadas com a Operação Fora de Jogo. A Guarda Nacional Republicana (GNR) também está a participar nas buscas em vários distritos, nomeadamente no Porto e Braga, confirmou fonte oficial à CNN Portugal.

Bruno Macedo, advogado e empresário do universo futebolístico, foi detido no âmbito da Operação Cartão Vermelho e é suspeito de ser testa de ferro de Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Sport Lisboa e Benfica. Em causa neste investigação estão alegadas irregularidades na transferência de jogadores.

A Operação Fora de Jogo começou com indícios de um esquema generalizado de fraude fiscal e branqueamento de capitais nos principais clubes de futebol portugueses. O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) abriu uma investigação em cooperação estreita com a Autoridade Tributária e está a analisar desde há vários anos as principais transferências de jogadores de futebol das SAD’s do Benfica, Porto, Braga e de outros clubes da I Liga.

Existem também suspeitas do alegado desvio de receitas das SAD’s dominadas por Benfica, FC Porto, Sporting e Sporting de Braga para terceiros — alegadamente para representantes dos próprios clubes e empresários de futebol. Os caso que visam Luís Filipe Vieira e Jorge Nuno Pinto da Costa têm precisamente essa suspeita central.

A reconstituição dos circuitos financeiros das várias dezenas de transferências de jogadores que estão a ser analisadas pelos investigadores tem permitido reforçar os indícios que levaram à abertura da investigação. Para tal, tem sido essencial a cooperação judiciária internacional com Espanha, Inglaterra e Suíça que, através do envio de informação bancária das transferências e, tão importante quanto isso, dos nomes dos beneficiários económicos das sociedades offshore envolvidas nas transferências.