Caso Nuno Lopes, um ano depois: ator pediu para ir a tribunal e quer ser julgado por um júri nos EUA

O ator Nuno Lopes será julgado por um tribunal de júri se o caso for a julgamento, num processo com cerca de 200 potenciais testemunhas. Passou um ano desde que Anna Martemucci, argumentista e profissional de realização norte-americana que no meio dá pelo nome de A.M. Lukas, acusou o ator de a ter drogado e violado em 2006. O Observador consultou documentos do processo, que revelam que o ator recusou uma conferência entre as partes a 1 de novembro.

É quase certo que o julgamento, ainda sem data prevista, aconteça com um tribunal de júri. O pedido foi feito pelo ator português à justiça de Nova Iorque, depois de também A.M. Lukas ter avançado com o mesmo requerimento quando apresentou uma queixa por violação, em novembro do ano passado. No estado de Nova Iorque é possível reverter esse pedido, no entanto, depende do momento do processo: “Não é depois de o júri ter sido constituído que o réu pode desfazer o requerimento”, explica ao Observador Ana Cavalieri (especialista em Direitos Humanos e Direitos das Mulheres, viveu em Nova Iorque durante 10 anos, conhecedora da justiça norte-americana). No programa Onde Pára o Caso, da Rádio Observador, a advogada diz que acredita que o ator pode ter interesse em prosseguir com esse modelo, já que nos Estados Unidos a decisão do tribunal de júri num processo cível não tem de ser unânime. Uma vez que tem de ser a autora da queixa a provar o alegado crime — fica com o ónus da prova —, basta que dois dos seis jurados decidam pela defesa de Nuno Lopes para que o ator seja absolvido, esclarece a advogada. O caso, divulgado em novembro do ano passado, está neste momento em fase de troca de provas.

Segundo a documentação remetida pelos advogados ao tribunal, a que o Observador teve acesso, o processo arrastou-se durante mais de meio ano só para que o ator português fosse “oficialmente notificado”. Numa primeira tentativa de notificação, a morada de Nuno Lopes em Portugal não foi encontrada. Houve ainda uma segunda tentativa, que o ator recusou receber por haver um erro nos documentos que indicava que ele era um cidadão brasileiro.

Os mesmos documentos mostram que há 192 potenciais testemunhas que podem ser relevantes para este processo apontadas por Lukas. Entre essas pessoas, Nuno Lopes identificou uma como relevante para o processo — que, segundo o documento, vive na Noruega.

Episódio remonta a festival de cinema em 2006

A.M. Lukas, que se identifica como pessoa não-binária e usa os pronomes “them/they”, diz ter conhecido Nuno Lopes a 28 de abril de 2006, em Nova Iorque, durante o Festival de Cinema de Tribeca — que este ano teve uma edição portuguesa. O encontro terá acontecido na festa de estreia do filme Journey to the End of the Night, de Eric Eason. Lukas teria 24 anos e Lopes 27. Nessa noite em que se terão cruzado pela primeira vez, Lukas afirma ter apenas consumido um cocktail e alguns copos de vinho antes de ter conhecido o ator português, hoje um dos mais conhecidos e respeitados da sua geração, que na altura estudava em Nova Iorque.

Na queixa, A.M. Lukas relata que nessa noite, depois de tomar as bebidas, começou a sentir o corpo “estranhamente pesado” e a cabeça “a flutuar”, acabando por terminar a noite no apartamento do ator. No dia seguinte, Lukas — que à época trabalhava em lojas e num bar — foi trabalhar, mas era incapaz de se lembrar da noite anterior. No entanto, nesse mesmo dia, desconfiou do que se tinha passado naquela madrugada e terá ido ao hospital onde pediu para lhe ser feito um exame por suspeitar ter sido vítima de uma violação. Foi nesse momento que ligou a Nuno Lopes questionando se tinham tido relações sexuais sem contraceção. A resposta, alega, foi afirmativa. A.M. Lukas relata, na queixa, “não ter tido sexo consentido com o sr. Lopes” e diz ter ido ao hospital Long Island College ao final do dia 29 de abril de 2006. Dias depois, os dois voltaram a encontrar-se, a pedido de A.M. Lukas, num café. Nuno Lopes voltou a ser questionado sobre os detalhes da noite que passaram juntos e reiterou que os dois se envolveram sexualmente, mas negou que tenha havido violação. Garantiu, pelo contrário, que a relação foi consentida.